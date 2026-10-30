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Житель Марий Эл получил более 12 тысяч нежелательных звонков за 2026 год

ПАО «МТС» с помощью инструмента «Защитник» проанализировала нежелательные и мошеннические звонки йошкаролинцам с января по сентябрь 2026 г. Максимально одному абоненту пытались дозвониться более 12 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков и прочих финансовых организаций. Помимо этого, они пользовались уже знакомыми уловками, представляясь рекламными службами, проводящими опросы, а также коллекторами. Среди наиболее распространенных схем были и те, где людям предлагали купить товары или оформить услуги. Все подозрительные звонки были своевременно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».

За девять месяцев МТС зафиксировала более 4 млн попыток спамеров и мошенников дозвониться абонентам Марий Эл: это на 26% меньше, чем годом ранее. Но несмотря на это, мошенники стали использовать многоступенчатые схемы с двумя и более звонками одному человеку, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. На такие сценарии пришлось 28% от всех выявленных мошеннических звонков в регионе. Одному абоненту мошенники безуспешно звонили более 12 тыс. раз, что стало региональным рекордом по количеству атак на одного человека.

«Чтобы не стать жертвой многоступенчатой схемы, я рекомендовал бы жителям Марий Эл внимательно относиться к любым телефонным разговорам. Важно помнить, что мошенники, как правило, торопят собеседника и специально создают иллюзию срочности, поэтому прежде всего стоит взять паузу и не принимать решение немедленно. Сообщать по телефону коды из СМС, данные банковских карт и пароли нельзя. Если разговор кажется подозрительным, лучше его прервать и самостоятельно позвонить в организацию по номеру, который размещён на ее официальном сайте. Чтобы усилить защиту, можно также подключить сервисы защиты от мобильных операторов», — сказал директор МТС в Марий Эл Дмитрий Бобиков.

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