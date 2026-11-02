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Более 10 тыс. раз пытались позвонить приморцу мошенники

Эксперты сервиса «МТС Защитник» проанализировали нежелательные звонки жителям Приморского края в 2026 г. Рекордсменом стал один из приморцев, которому мошенники пытались дозвониться более тыс. раз раз, но все попытки были заблокированы системой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за январь-сентябрь 2026 года сервис «Защитник» заблокировал в Приморье более 27 млн нежелательных звонков. По данным экспертов МТС, злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров, почты и маркетплейсов.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Также возросло количество многоступенчатых схем, когда мошенники звонят приморцам несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. Самая высокая доля таких схем зафиксирована в регионе в сентябре 2026 г. – более 25% от всех звонков.

«Общее количество мошеннических и спам-звонков в Приморье за год снизилось на 28%. Однако злоумышленники изобретают новые и более сложные схемы обмана, используют различные психологические трюки. Поэтому мы постоянно улучшаем ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание мошеннических вызовов. А чтобы не стать жертвой многоступенчатой схемы, следует внимательно относиться к любым телефонным разговорам. Важно помнить, что мошенники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности – поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу и не принимать решений в моменте. Не сообщайте коды из СМС, данные банковских карт и пароли в разговоре по телефону. Если беседа кажется подозрительной, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру с ее официального сайта», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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