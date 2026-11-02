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Мошенники на Сахалине в два раза чаще стали использовать сложные схемы обмана

Эксперты сервиса «МТС Защитник» проанализировали нежелательные звонки жителям Сахалинской области в 2026 г. В регионе за год вдвое увеличилось количество многоступенчатых схем обмана. Самая высокая доля таких методик зафиксирована в сентябре - более 25% от всех звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за январь-сентябрь 2026 г. сервис «Защитник» заблокировал в Сахалинской области более 10,5 млн нежелательных звонков. Рекордсменом стал один из сахалинцев, которому мошенники пытались дозвониться 7000 раз, но все попытки были отражены антиспам-системой.

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По данным экспертов МТС, злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров, почты и маркетплейсов. При этом, в 2026 г. в Сахалинской области возросло количество многоступенчатых схем, когда мошенники звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. Самая высокая доля таких схем зафиксирована в регионе в сентябре - более 25% от всех звонков.

«Несмотря на снижение количества нежелательных звонков в 2026 г. на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проблема мошенничества стоит остро. Каждый сезон злоумышленники обновляют свои схемы и придумывают новые легенды. Поэтому мы постоянно совершенствуем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание таких вызовов. Также «Защитник» сигнализирует о мошеннических вызовах близким. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты для самых уязвимых категорий - пожилых людей и детей», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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