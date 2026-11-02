Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС: волгоградцу более 12 тыс. раз пытались дозвониться мошенники

МТС проанализировала, как часто волгоградцам поступали нежелательные звонки с начала 2026 г. По итогам первых девяти месяцев года в Волгоградской области общее число заблокированных мошеннических и спам-вызовов снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным сервиса «МТС Защитник», за это время в регионе было заблокировано более 10 млн нежелательных звонков. Абсолютным рекордсменом по количеству попыток дозвона стал волгоградец, которому пытались позвонить 12108 раз. Все подозрительные вызовы выявлялись и блокировались с помощью технологий искусственного интеллекта и Big Data. Чаще всего жителям Волгоградской области поступали звонки от имени банков и финансовых организаций, рекламные вызовы и опросы, а также звонки от коллекторов. В числе распространенных поводов для нежелательных звонков также были сообщения о задолженности и обращения, на которые абоненты впоследствии жаловались.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кроме того, злоумышленники использовали многоступенчатые схемы: звонили несколько раз, чтобы постепенно расположить к себе потенциальную жертву. В сентябре 2026 г. на такие схемы пришлось 24% зафиксированных в Волгоградской области случаев.

«Мошенники постоянно ищут способы обойти осторожность человека. Они могут представляться сотрудниками финансовых организаций, сообщать о якобы существующей задолженности или предлагать выгодные условия. Важно не принимать решения под давлением и не раскрывать конфиденциальные данные во время телефонного разговора. Если вам сообщают о проблеме со счетом или долгом, проверьте информацию самостоятельно через официальные каналы организации», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще