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Спамеры пытались дозвониться жителю Алтая больше 12 тыс. раз

МТС проанализировала, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 г.. По итогам первых девяти месяцев 2026 г.. наблюдается снижение общего числа мошеннических и спам вызовов по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Так, жителям Республики Алтай злоумышленники стали звонить на 30% меньше. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «МТС Защитник», в регионе с начала этого года были заблокированы почти 10 млн нежелательных звонков. Абсолютным рекордсменом по количеству попыток дозвонов в Республике стал абонент, которому поступило более 12 тыс. спам-вызовов. Все они были заблокированы решениями на базе искусственного интеллекта и Big Data.

Недоброжелатели чаще всего предпочитают классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

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Кроме того, злоумышленники используют многоступенчатые схемы: звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв.

«Одна из любимых уловок мошенников — создать иллюзию, что действовать нужно прямо сейчас: они давят на эмоции и подгоняют, чтобы вы не успели все взвесить. Именно эта спешка — первый повод насторожиться. Не принимайте решений на волне стресса: сделайте паузу, соберитесь с мыслями. Никогда не называйте коды из сообщений, данные карт или пароли во время телефонного разговора. Если в беседе что‑то смущает, лучше сразу прервать ее и самостоятельно выйти на связь с организацией — для этого возьмите номер с ее официального сайта. Дополнительно обезопасить себя помогут защитные сервисы от вашего мобильного оператора», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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