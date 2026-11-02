Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

Staffcop подтвердил совместимость с актуальной версией платформы коммуникаций eXpress

Разработчики системы расследования инцидентов Staffcop (входит в экосистему для бизнеса «Контур») проверили совместимость с актуальной версией платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. Тестирование подтвердило корректную работу механизма перехвата данных через протокол ICAP и агентского перехвата сообщений. Интеграция позволяет компаниям контролировать корпоративные коммуникации и снижать риски утечки конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Специалисты Staffcop проверили работу механизмов контроля информации, передаваемой через eXpress, как непосредственно на рабочих местах сотрудников, так и по протоколу ICAP. По результатам испытаний подтверждена корректная работа перехвата. Это позволяет организациям, использующим оба решения, получать данные из корпоративного мессенджера для последующего анализа средствами Staffcop.

Корпоративные мессенджеры используются для обмена рабочими сообщениями, документами и другой служебной информацией. При этом, как и электронная почта или облачные хранилища, они могут становиться каналами утечки конфиденциальных данных. Интеграция со Staffcop позволяет включить eXpress в существующие процессы мониторинга пользовательской активности, выявления потенциальных инцидентов и расследования возможных утечек.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгиды»: «Корпоративный мессенджер воспринимается сотрудниками как защищённая среда для общения, однако само по себе использование специализированной платформы не исключает рисков внутренних инцидентов. Через рабочие чаты могут передаваться конфиденциальные документы, клиентские данные и другая чувствительная информация. Поэтому для специалистов по информационной безопасности важно сохранять возможность контроля таких каналов независимо от того, какие инструменты коммуникации использует компания. Проверка совместимости Staffcop с актуальной версией eXpress подтверждает работоспособность интеграции и помогает обеспечивать непрерывность мониторинга корпоративных коммуникаций».

Максим Рубан, руководитель направления информационной безопасности корпоративной платформы коммуникаций eXpress: «Подтверждённая совместимость Staffcop с eXpress — важный практический результат для компаний, которые строят единый контур контроля корпоративных коммуникаций. Современные корпоративные мессенджеры уже давно стали стандартом коммуникаций в российских компаниях. При этом сотрудники часто воспринимают такие каналы как менее контролируемые, чем электронная почта. Именно поэтому возможность прозрачного и корректного контроля потоков корпоративных данных критически важна. Данная интеграция позволяет централизованно подключать eXpress в уже существующие системы защиты информации без создания новых систем, что снижает операционную нагрузку и поддерживает единообразие для команды ИБ, повышая непрерывность защиты».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще