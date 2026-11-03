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iTProtect провела периодический контроль системы оператора рекламных данных

Команда iTProtect, системного интегратора в области информационной безопасности (ИБ), провела дополнительные аттестационные испытания и периодический контроль уровня защищенности ключевой системы по учету рекламы одного из лидирующих операторов рекламных данных. Работы завершились раньше срока, поэтому заказчик смог вовремя отчитаться перед ФСТЭК России и сохранить действие аттестата соответствия. Об этом CNews сообщил представитель iTProtect.

Операторы рекламных данных (ОРД) собирают сведения об интернет-рекламе и передают их в Единый реестр интернет-рекламы Роскомнадзора. Поэтому к их программному обеспечению (ПО) по учету рекламы предъявляются требования Приказа Роскомнадзора №67. Приказ обязывает ОРД соблюдать требования по защите информации и персональных данных, обеспечивать неизменность и сохранность сведений, а также защищать их от преднамеренных и непреднамеренных воздействий. Ранее чтобы подтвердить соответствие системы ОРД требовалась аттестация по приказам ФСТЭК России №21 и №17.

Для подтверждения защищенности владелец системы обязан регулярно проводить периодический контроль и направлять его результаты во ФСТЭК России. При модернизации системы, затрагивающей ее состав, конфигурацию или систему защиты информации, проводятся дополнительные аттестационные испытания. В данном проекте потребовались обе процедуры.

Также важным условием была возможность пройти необходимые мероприятия в установленный срок и своевременно предоставить результаты контроля во ФСТЭК России.

На первом этапе специалисты iTProtect обследовали информационную систему и актуализировали ее технический паспорт с учетом текущей конфигурации. После этого заказчику поставили сертифицированные ФСТЭК России системы безопасностиантивирусную защиту Kaspersky Endpoint Security, сканер уязвимостей RedCheck, СЗИ от несанкционированного доступа Secret Net LSP и Secret Net Studio.

После утверждения актуального технического паспорта и согласования программы и методик испытаний эксперты провели тестирование. Результаты подтвердили, что система соответствует требованиям третьего класса защищенности (К3) информации и третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3).

По итогам аттестационных мероприятий команда iTProtect подготовила необходимую для сохранения действующего аттестата документацию: протоколы контроля и испытаний, а также заключение. Полученные документы ИТ-компания направила во ФСТЭК России.

«Для оператора рекламных данных важно поддерживать уровень защищенности на протяжении всей эксплуатации системы: она развивается, и каждое изменение должно сохранять соответствие требованиям по защите информации. Ранее мы уже проводили аттестацию и периодический контроль этой системы. Благодаря прошлому опыту и накопленной экспертизе, нам удалось провести дополнительные испытания и периодический контроль в сжатые сроки и помочь заказчику вовремя передать результаты во ФСТЭК России», – отметил Сергей Кузнецов, руководитель отдела по работе с клиентами iTProtect.

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