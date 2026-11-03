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МТС: мошенники позвонили жителю Черкесска больше 8 тыс. раз

МТС проанализировала, как часто жителям Карачаево-Черкесии поступали нежелательные звонки с начала 2026 г. По итогам первых девяти месяцев года в Карачаево-Черкесии общее число заблокированных мошеннических и спам-вызовов снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

По данным сервиса «МТС Защитник», за это время в республике было заблокировано более 4 млн нежелательных звонков. Абсолютным рекордсменом по количеству попыток дозвона стал житель Черкесска, которому пытались позвонить 8638 раз. Все подозрительные вызовы выявлялись и блокировались с помощью технологий искусственного интеллекта и Big Data.

Чаще всего жителям Карачаево-Черкесии поступали звонки от имени банков и финансовых организаций, рекламные вызовы и опросы, а также звонки от коллекторов. В числе распространённых поводов для нежелательных звонков также были сообщения о задолженности и обращения, связанные с телекоммуникационными услугами и интернетом.

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Кроме того, злоумышленники могут использовать многоступенчатые схемы: звонить несколько раз, чтобы постепенно расположить к себе потенциальную жертву. Поэтому даже повторные звонки от одного и того же собеседника не должны становиться поводом для безусловного доверия.

«Мошенники часто пытаются заставить человека действовать быстро – например, сообщают о проблеме с банковским счетом или требуют срочно подтвердить личные данные. В такой ситуации важно не поддаваться давлению и не сообщать конфиденциальную информацию. Если звонящий представляется сотрудником организации, завершите разговор и перезвоните по номеру, указанному на ее официальном сайте», – отметил директор МТС в Карачаево-Черкесской Республике Расул Каппушев.

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