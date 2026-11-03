Tera и Sentra объявили о партнерстве: в портфеле дистрибьютора появился автономный «AI-хакер» для непрерывной проверки защищенности бизнеса

Tera IT Distributor и российский разработчик AI-native-продуктов кибербезопасности Sentra подписали дистрибьюторское соглашение. В рамках сотрудничества Tera предлагает российскому рынку флагманское решение – «AI-хакер» Sentra, автономный инструмент для непрерывной проверки защищенности корпоративной инфраструктуры и приложений. Решение выявляет возможные пути проникновения злоумышленников, проверяет их реализуемость и помогает определить приоритеты устранения уязвимостей.

В отличие от традиционных сканеров, «AI-хакер» Sentra не ограничивается поиском известных уязвимостей, а воспроизводит логику реального атакующего: ведет разведку, изучает веб-приложения и API, учитывает бизнес-контекст, строит гипотезы, создает цепочки атак и валидирует угрозы. Каждая находка сопровождается рекомендациями по устранению, после исправления выполняет ретест, чтобы убедиться, что путь атаки действительно закрыт. За счет единого процесса верификации для всех находок доля ложноположительных срабатываний не превышает 5%.

Базовый сценарий использования «AI-хакера» Sentra предусматривает автоматизированный пентест внешнего и внутреннего периметра для выявления уязвимостей и проверки возможности их эксплуатации. Ключевые возможности решения существенно шире и включают автотриаж результатов работы инструментов безопасности для разбора, верификации и приоритизации накопленного бэклога уязвимостей, а также интеграцию в SDLC-пайплайн для проверки безопасности приложений в процессе разработки и перед выпуском релизов. Решение также можно использовать в сценариях Purple Team для тренировки команды, оценки результативности работы средств защиты и качества реагирования SOC.

«AI-хакер» Sentra построен на мультиагентной архитектуре и не привязан к конкретной LLM. Это позволяет выбирать модель с учётом требований, предпочтений и ограничений заказчика. Решение доступно в облаке или для локального развёртывания в инфраструктуре заказчика.

Среди особенностей решения можно выделить следующие: исследует, а не сканирует: глубоко изучает логику работы приложений, находит нетиповые уязвимости и связывает их в цепочки атак; проверяет каждую находку: подтверждает каждую уязвимость эксплойтом и подсвечивает только реальные угрозы; работает непрерывно: постоянно глубоко анализирует сервисы и приложения и находит новые уязвимости сразу, а не на следующем пентесте; доводит до исправления: создает merge request с исправлением и сам перепроверяет уязвимость после фикса.

По данным ЦСР, в 2025 г. российский сегмент защиты приложений вырос на 45,6% — это самое быстрорастущее направление рынка СЗИ. Это показывает, что компании все чаще переносят фокус с защиты инфраструктуры как таковой на прикладной контур: веб- и мобильные приложения, API, облачные сервисы, бизнес-логику и цепочки интеграций. Именно здесь сегодня происходят наиболее быстрые изменения и возникают нестандартные векторы атак. Скорость и частота релизов, применение ИИ в разработке и кибератаках повышают требования к частоте и глубине проверок. Для заказчика ключевой вопрос: какие уязвимости реально угрожают бизнесу и что необходимо исправить в первую очередь.

«AI-хакер» Sentra решает эту задачу: исследует согласованный периметр, выявляет угрозы, связывает их в цепочки атак, подтверждает эксплуатируемость на практике и проверяет результат исправлений. Такой подход позволяет встроить глубокую проверку защищенности в ежедневную работу ИБ-команды: сократить объем рутинных операций и время на разбор ложных срабатываний, сосредоточиться на подтвержденных угрозах и ускорить устранение уязвимостей. Для бизнеса это означает сокращение периода, в течение которого обнаруженной уязвимостью может воспользоваться злоумышленник.

Дополнительный импульс рынку дает переход от формального выполнения регуляторных требований к практической оценке киберустойчивости. В частности, появляются инициированные государством программы проведения кибериспытаний в тех отраслях, где непрерывность цифровых процессов критична для бизнеса, поэтому спрос на подобного рода решения будет расти.

«Мы ценим Tera как сильного технологического партнера, сочетающего глубокую экспертизу в инфраструктурных решениях и кибербезопасности с развитой сетью интеграторов, – сказала Анастасия Алтухова, коммерческий директор Sentra. – Сотрудничество открывает нам широкие возможности для развития партнерской сети и перспективы технологической кооперации с другими вендорами. Вместе с Tera мы рассчитываем укрепить киберустойчивость российского бизнеса, предоставляя компаниям доступ к современным инструментам непрерывного контроля защищенности».

Михаил Чижов, директор направления Security Tera, отметил: «Очень рад, что именно на российском рынке появился уникальный продукт, сочетающий собственный карманный Red Team, работающий на тебя в режиме 24/7, опережающий человеческие возможности в подборах и построениях APT-атак, связующий Purple Team, конечно полный контроль закрытия всех лазеек в рамках найденных атак, и даже функциональность классического ИБ-шника с процессным подходом. Из коробки, с установкой на своей закрытой инфраструктуре и без внедрений по полгода. Подписание дистрибуторского контракта с Sentra позволяет Tera предложить нашим партнерам элемент next-gen ИБ-архитектуры, чьи заказчики реализуют самые высокие требования к кибербезопасности. Это значительно усиливает ИБ портфель Tera и нашу экспертизу как проектного VAD-дистрибьютора».