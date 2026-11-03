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Житель Чувашии получил более 14 тыс. нежелательных звонков с начала 2026 года

МТС на основе данных сервиса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки. Всего с января по сентябрь 2026 г. жителям Чувашии поступило более 5 млн нежелательных звонков. Одному абоненту пытались дозвониться более 14 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Злоумышленники чаще всего звонили жителям республики под видом сотрудников банков и финансовых организаций. В топе оказались и схемы с предложениями купить товары или заказать услуги. Все подозрительные звонки были своевременно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».

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Всего с начала 2026 г. жителям региона поступило на 21% меньше нежелательных вызовов, чем годом ранее. При этом мошенники стали чаще использовать многоступенчатые схемы с двумя и более звонками одному человеку, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. На такие сценарии пришлось 27% от всех выявленных мошеннических звонков в Чувашской Республике.

«Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно быть осмотрительными в разговорах с незнакомцами. Важно помнить, что мошенники, как правило, торопят собеседника и создают ощущение срочности, поэтому в подобной ситуации сначала нужно взять паузу и не принимать решение быстро. Никогда не сообщайте по телефону коды из СМС, данные банковских карт или пароли. Если диалог вызывает подозрения, прервите его и свяжитесь с организацией самостоятельно, используя официальные контакты. Усилить защиту от телефонных мошенников также позволяют сервисы, которые предлагают мобильные операторы. Например, у МТС есть сервис «Защитник», который, блокирует нежелательные вызовы и может предупредить о признаках мошенничества уже во время разговора», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

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