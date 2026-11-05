Avanpost представляет продукт DAG для контроля доступа к неструктурированным данным

Компания Avanpost, разработчик решений для безопасности идентификационных данных и управления доступом, выпустила новый продукт Avanpost DAG (Data Access Governance). Он объединяет комплекс решений, которые помогают организациям управлять доступом к неструктурированным данным (файлам на серверах, в облаках, на порталах) и контролировать действия с ними. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

В распределенной ИТ-инфраструктуре документы хранятся на сетевых серверах, облачных дисках и в базах знаний, вроде Confluence. Со временем там неизбежно оседают забытые архивы, рабочие копии договоров, технические инструкции с паролями и выгрузки персональных данных. Одновременно с этим права сотрудников накапливаются годами и перестают соответствовать их реальным должностным обязанностям. Службы ИБ сталкиваются с тем, что фактическое распределение доступа кардинально отличается от утвержденных регламентов. Avanpost DAG возвращает бизнесу прозрачность: система подключается к ресурсам, распознает конфиденциальные сведения по содержимому и фиксирует конкретные нарушения политик безопасности и запускает сценарии, обеспечивающие приведение прав доступа к данным в соответствие с принятыми правилами и регламентами.

«Мы предлагаем не просто программное обеспечение, а комплексный подход к управлению неструктурированными данными. В Avanpost DAG встроен полнофункциональный движок бизнес-процессов. Выявив избыточный доступ, система не заставляет администратора удалять права вслепую, рискуя сломать рабочие процессы компании. DAG запускает настраиваемые сценарии: автоматически направляет запрос бизнес-владельцу данных, собирает согласования, формирует задачи для ИТ-отдела и контролирует их исполнение. После внесения корректировок проводится обязательное повторное сканирование, которое подтверждает, что доступ действительно закрыт и проблема решена. В дальнейшем решение отслеживает изменение прав доступа, содержимого объектов, перемещение и т.д., проверяет на соответствие политикам и сигнализирует о нарушениях в средства мониторинга ИБ (SIEM, SOAR), а также может запускать внутренние сценарии для устранения нарушений», – сказал Павел Еременко, владелец продукта Avanpost DAG.

Архитектура Avanpost DAG разрушает стереотип о долгих и сложных DCAP-проектах. Вендор целенаправленно пошел по пути радикального упрощения развертывания и перехода к логике коробочного решения. Внедрение системы и ее первичная настройка работают по принципу «установил и запустил». На текущем этапе вывода продукта на рынок компания предлагает предельно доступное лицензирование, а также до конца года действует маркетинговая акция, обеспечивающая очень низкий порог входа. Для объективной оценки состояния хранилищ и проверки реальных матриц доступа Avanpost предлагает заказчикам развертывание пилотного проекта на действующей ИТ-инфраструктуре.

Avanpost DAG может работать как самостоятельное решение, однако его возможности кратно усиливаются при интеграции с системами класса IDM. Двусторонняя связь позволяет платформе анализировать права с учетом бизнес-контекста: система видит не просто логин, а кадровый статус, роль и основания назначения прав конкретного человека. Это дает возможность гибко реагировать на изменения, автоматически инициируя пересмотр доступа к данным при увольнении сотрудника или его переходе на новую должность.

Компания представила две версии продукта: первая ориентирована на крупнейшие национальные корпорации. Ключевое преимущество решения — стабильная и эффективная работа в условиях высокой нагрузки; вторая разработана для компаний среднего бизнеса. Ее главная особенность — простая, а в ряде случаев нативная интеграция с различными хранилищами данных и поддержка работы с разными типами данных.

Архитектура Avanpost DAG построена на общем технологическом ядре с флагманскими продуктами вендора, что гарантирует отказоустойчивость и масштабирование под высокие нагрузки крупных предприятий. Регулярный автоматизированный аудит помогает ИБ-подразделениям выявлять подозрительные отклонения на ранних стадиях, снижать поверхность атаки. ­

Требования регуляторов распространяются не только на исходные системы, но и на копии данных в файлах. Avanpost DAG показывает, где фактически хранятся персональные данные, включая выгрузки и сканы, и кому они доступны, а журнал событий связывает обращение к данным с пользователем, временем и объектом. Это поддерживает выполнение требований 152-ФЗ, приказов ФСТЭК России № 21 и № 239 к разграничению доступа и расследованию инцидентов. Система также применима для задач ГОСТ Р 57580.1-2017, PCI DSS и защиты коммерческой тайны.