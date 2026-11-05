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Киберпреступники переключились с хактивизма на шпионаж

За девять месяцев 2026 г. доля атак с идеологической мотивацией снизилась в 3,3 раза год к году. Одновременно выросла доля атак, связанных с кибершпионажем. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

По данным Bi.Zone Threat Intelligence, в январе — сентябре 2025 г. на хактивистов приходилось 18% всех атак на российские организации, а за аналогичный период 2026 г. — 5%. Доля идеологически мотивированных атак сократилась на 13 процентных пунктов, или более чем в три раза. Одновременно выросла доля кибершпионажа: 41% против 38% годом ранее, при пике 46% в I квартале 2026 г.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Снижение доли хактивистских атак не означает, что злоумышленники становятся менее активными. Оно отражает смену мотивации: в частности, растет доля атак, направленных на получение доступа к конфиденциальным данным. Такие атаки могут долго оставаться незамеченными: злоумышленники стремятся не только получить первоначальный доступ, но и удерживать его, чтобы как можно дольше собирать нужную информацию».

Опасность длительного нахождения злоумышленников в инфраструктуре подтверждают данные Bi.Zone Compromise Assessment и Bi.Zone DFIR. За девять месяцев 2026 г. средний срок присутствия атакующих в инфраструктуре составил 13 дней. Минимальный зафиксированный срок от проникновения до шифрования данных составил четыре дня, а наиболее продолжительная атака, завершившаяся шифрованием, длилась около 11 недель.

Сокращение доли хактивистских атак не означает, что общий уровень угроз снизился. За девять месяцев 2026 г. основной мотивацией злоумышленников оставалась финансовая выгода: на такие атаки пришлось 54% от общего числа.

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