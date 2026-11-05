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Компания «ИнфоТеКС» подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России к процессам РБПО по ГОСТ Р 56939-2024

Компания «ИнфоТеКС» уведомляет о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №4 от 08.04.2025 (переоформлен 31.08.2026), подтверждающего соответствие процессов безопасной разработки ПО требованиям обновленной редакции национального стандарта ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Сертификат выдан на основании экспертного заключения Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН (ИСП РАН) – аккредитованного на проведение работ по оценке соответствия процессов безопасной разработки органа по сертификации.

Обновленная редакция ГОСТ Р 56939-2024, вступившая в силу 20 декабря 2024 г., представляет собой стандарт, который задает вектор развития безопасной разработки программного обеспечения в России. Новая редакция детализирует требования для процессов разработки безопасного ПО: инициализацию, планирование, проектирование, реализацию, верификацию, сопровождение, включая процесс управление уязвимостями и дальнейшее развитие процессов безопасной разработки.

«Процессы безопасной разработки в ИнфоТеКС выстроены в полном соответствии с новой редакцией стандарта. В частности, внедрены все 25 регламентированных процессов, включая новые практики. Получение сертификата подтверждает, что уровень зрелости процессов безопасной разработки в компании соответствует современным регуляторным и отраслевым ожиданиям, а подход к защите ПО носит системный и документированный характер», - отметила Анастасия Калугина, руководитель направления безопасной разработки и инфраструктуры.

Наличие выданного сертификата подтверждает надежность и эффективность выстроенных в компании «ИнфоТеКС» процессов безопасной разработки и дает возможность самостоятельно, без привлечения испытательной лаборатории, проводить испытания сертифицированных продуктов при внесении в них изменений. Для конечного потребителя это означает сокращение сроков получения от вендора обновлений сертифицированных продуктов ViPNet.

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