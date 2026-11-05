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МТС: в Тюмени число сложных схем телефонного мошенничества выросло в 4 раза

МТС с помощью инструмента цифровой безопасности изучила число и характер нежелательных звонков абонентам в Тюменской области с начала года. Общее число таких вызовов сокращается, при этом число многоступенчатых схем выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

С января по сентябрь сервис «Защитник» зафиксировал почти 26 млн попыток спамеров и мошенников дозвониться абонентам Тюменской области – это почти на 30% меньше, чем годом ранее. Все они были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов.

На фоне общего сокращения числа попыток дозвониться до тюменцев преступники стали чаще использовать многоступенчатые схемы обмана. Количество случаев, в которых мошенники делали более двух звонков потенциальной жертве, выросло в 4 раза. Чаще всего мошенники пытались применять сложные схемы обмана в июле, августе и сентябре. Одному абоненту они безуспешно набирали почти 16 тыс. раз – это стало региональным рекордом по количеству атак на одного человека. Все вызовы были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов.

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Самыми распространенными многоступенчатыми схемами злоумышленников стали звонки от якобы финансовых организаций. Также среди сценариев-лидеров оказались уловки от для тюменцев с рекламными предложениями, опросами, звонками по задолженности.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, важно внимательно относиться к любым телефонным разговорам. Злоумышленники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности – поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу и не принимать решений в моменте. Не сообщайте коды из SMS, данные банковских карт и пароли в разговоре по телефону. Если беседа кажется подозрительной, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру с её официального сайта. Для усиления собственной безопасности рекомендуется подключать современные средства защиты на основе искусственного интеллекта», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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