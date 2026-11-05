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Решения UserGate обеспечивают безопасность мультиоблачной инфраструктуры компании «Lada Цифра»

Компания UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, объявила о завершении проекта по внедрению межсетевого экрана следующего поколения uNGFW и системы централизованного управления uMC в «Lada Цифра» — дочерней ИТ‑компании АО «АВТОВАЗ» и АО «Лада‑Имидж». На базе решений UserGate выстроен единый контур защиты распределенной ИТ‑среды заказчика.

В результате внедрения «Lada Цифра» перешла от разрозненного ручного администрирования к централизованному управлению безопасностью сразу в трех облаках. Сегодня в едином контуре работают 20 шлюзов, их конфигурации и политики хранятся в Gitea, а изменения проходят через автоматизированный процесс подготовки, проверки и согласования. Время на внесение правок сократилось с нескольких часов до нескольких минут.

ИТ‑ландшафт компании-заказчика распределен между VK Cloud, Cloud.ru и Yandex Cloud — требовалось защитить каждое облако и объединить их в единый управляемый контур. При этом ключевыми требованиями были: высокая пропускная способность, отказоустойчивость, резервирование между облачными площадками, централизованное управление конфигурациями и простое масштабирование без дополнительной нагрузки на администраторов. Выбирая uNGFW и uMC, специалисты заказчика опирались на опыт эксплуатации решений UserGate в облаках, подтвержденную стабильность их работы и наличие API для встраивания управления безопасностью в собственные процессы автоматизации.

Проект занял около года. Специалисты «Lada Цифра» при поддержке UserGate развернули центральное управление кластером виртуальных NGFW, настроили политики безопасности и правила взаимодействия сетевых сегментов, обеспечили отказоустойчивость и резервирование в разных облачных средах. Управление конфигурациями переведено в Gitea с передачей изменений в uMC через API, внедрены автоматические проверки и согласование версий uNGFW до публикации — это позволяет заранее выявлять ошибки и потенциальные уязвимости. На финальном этапе к кластеру подключены ИИ‑агенты: они анализируют описания сетевых взаимодействий, готовят изменения и проверяют их корректность, но окончательное решение остается за сетевым инженером.

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