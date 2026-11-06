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InfoWatch Traffic Monitor подтвердил совместимость с ОС «Альт Рабочая станция» 11

ГК InfoWatch и компания «Базальт СПО» подтвердили совместимость и корректность работы DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor на операционной системе (ОС) «Альт Рабочая станция» 11. Оба решения включены в реестр отечественного ПО Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

«Альт Рабочая станция» — операционная система с графической средой GNOME для организации рабочих мест сотрудников компаний и частных пользователей. Она поддерживает современное оборудование и в комплекте ее поставки содержится большой набор офисных приложений. В «Альт Рабочая станция» включен корневой сертификат Минцифры России, позволяющий пользователям получить доступ к госинформсистемам и другим российским сайтам.

InfoWatch Traffic Monitor — интеллектуальная DLP-система контроля информационных потоков для предотвращения утечек, обнаружения и устранения внутренних угроз с использованием запатентованных технологий интеллектуального анализа контента и обработки больших объемов данных.

«Подтверждение совместимости ОС “Альт Рабочая станция” с InfoWatch Traffic Monitor — еще один шаг по консолидации усилий российских вендоров для обеспечения заказчиков зрелой ИТ-экосистемой программных решений. Совместимость операционной системы с DLP-системой особенно важна в условиях роста количества и интенсивности кибератак на инфраструктуру организаций и предприятий», — сказала Людмила Шлыкова, руководитель направления по работе с технологическими партнерами «Базальт СПО».

«Совместимость с ОС “Альт Рабочая станция” — важный этап в развитии нашего продукта. Это подтверждает, что InfoWatch Traffic Monitor готов к работе в любой современной отечественной программной среде», — сказал руководитель направления интеграционных проектов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

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