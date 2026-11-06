Под прицелом белых хакеров: Innostage выводит собственный PAM на открытые кибериспытания

Компания Innostage включила в программу открытых кибериспытаний собственный продукт Innostage PAM для управления привилегированным доступом, который уже работает в контуре безопасности компании. Теперь независимые исследователи смогут искать уязвимости в самом продукте и проверять его защитные механизмы. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Практика независимой проверки особенно важна для решений класса PAM, поскольку привилегированный доступ остается одной из самых чувствительных областей корпоративной безопасности. Через учетные записи администраторов и подрядчиков можно получить доступ к критичным системам и развивать атаку внутри организации, поэтому решение, которое контролирует такой доступ, должно проходить проверку в условиях, близких к реальным атакам.

В отличие от исключительно внутренних проверок, Bug Bounty позволяет привлечь внешних специалистов с разным опытом и подходами к поиску уязвимостей. Это дополнительный инструмент оценки защищенности продукта и источник обратной связи для его дальнейшего совершенствования. Для организаций, которые выбирают PAM, результаты таких проверок могут стать дополнительным источником информации о защищенности продукта.

Innostage стала первым российским ИБ-интегратором, вышедшим на открытые кибериспытания. Белые хакеры атакуют инфраструктуру компании, а вознаграждение выплачивается только за реализацию недопустимых событий, то есть критичных инцидентов ИБ, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

«Мы уже проверяем собственную киберустойчивость в условиях открытых атак и считаем принципиально важным применять этот подход к нашим продуктам. PAM занимает особое место в корпоративной инфраструктуре: через него осуществляется доступ к системам, от которых зависит работа бизнеса. Поэтому мы готовы предоставить независимым исследователям возможность проверить защищенность самого решения. Такой формат позволяет выявлять потенциальные слабые места и совершенствовать продукт с учетом реальных сценариев атак. Уверен, что открытые кибериспытания должны становиться отраслевой практикой для разработчиков решений информационной безопасности», – отметил Антон Калинин, директор программы цифровой трансформации Innostage.