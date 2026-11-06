Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

Ритейлеры в Забайкалье инвестируют в облачное видеонаблюдение

МТС отмечает рост инвестиций среди забайкальских компаний в инструменты видеонаблюдения. Максимум продемонстрировал малый и средний бизнес. Общепит, компании сферы услуг, бытового обслуживания и пункты выдачи заказов (ПВЗ) с начала 2026 г. в целом инвестировали в облачное видеонаблюдение на 20% больше, чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидируют по количеству инвестиций в облачное видеонаблюдение читинские пункты выдачи заказов. Компании установили в полтора раза больше умных камер, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стационарные поворотные камеры с оптическим зумом позволяют следить за безопасностью на ПВЗ, а также контролировать поступление товара, действия персонала и клиентов. Система управляется удаленно – со смартфона или планшета. Видеоархив защищен сквозным шифрованием и автоматически сохраняется на облачном сервере от 30 дней и более. Доступ только у владельцев ПВЗ, это позволяет оперативно рассматривать спорные ситуации по обращениям.

«В регионе наметился устойчивый тренд на подключение комплексов видеонаблюдения в сегменте малого и среднего бизнеса. Особенно это заметно среди читинских пунктов выдачи заказов. В столице Забайкалья высокая концентрация ПВЗ, расположенных в жилых районах и на первых этажах ТЦ с пиковыми нагрузками в предпраздничные дни и распродажи. В такие периоды критически важно фиксировать приемку и выдачу товаров, контролировать действия сотрудников и оперативно разбирать инциденты – без умного видеонаблюдения это крайне затруднительно. Современные системы видеомониторинга не требуют капитальных вложений, быстро монтируются, легко интегрируются с уже установленными камерами, а видеоаналитика на базе ИИ помогает контролировать процессы без постоянного ручного мониторинга. Таким образом бизнес инвестирует в видеоконтроль как в инструмент управления рисками, экономии времени на разбор спорных ситуаций и оптимизации расходов», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще