Рынок кибербезопасности в России в 2026 г. достигнет 455 млрд руб.

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провела исследование российского рынка кибербезопасности. Согласно его результатам, совокупный объем сегментов программного обеспечения, аппаратного обеспечения для цифровой безопасности и ИТ-услуг в сфере кибербезопасности в 2026 г. достигнет 455,4 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По сравнению с 2025 г. рынок вырастет на 20,8% — с 377,1 млрд руб. до 455,4 млрд руб. Самым крупным сегментом станет программное обеспечение с объемом 216,5 млрд руб., за ним следуют ИТ-услуги в области кибербезопасности с 167 млрд руб. и аппаратное обеспечение для цифровой безопасности с 71,9 млрд руб.

Рынок программного обеспечения для кибербезопасности в 2021–2026 гг. растет в среднем на 34,4% ежегодно: с 49,4 млрд руб. до 216,5 млрд руб. В 2026 г. сегмент вырастет на 30% по сравнению с 2025 годом — с 166,5 млрд руб. до 216,5 млрд руб. Его доля в вертикали программного обеспечения увеличивается с 8,5% в 2021 г. до 13,1% в 2026 г.. Ключевыми драйверами остаются развитие регуляторного контура, рост штрафов за утечки персональных данных и переход заказчиков к более продвинутым средствам защиты.

Наиболее быстрорастущими направлениями в сегменте ПО являются системы защиты веб-приложений (WAF), которые растут в среднем на 53,2% в год, а также SIEM-системы — на 40,7%. Доля SIEM в структуре рынка увеличивается с 10,1% до 12,6%, тогда как доля классических антивирусов для бизнеса сокращается с 14,3% до 10,5%. Это отражает переход от периметровой защиты к обнаружению и реагированию на кибератаки.

Рынок аппаратного обеспечения для цифровой безопасности к концу 2026 г. достигает 71,9 млрд руб. против 40,7 млрд руб. в 2021 г.. По сравнению с 2025 г. сегмент вырастет на 10% — с 65,4 млрд руб. до 71,9 млрд руб. Среднегодовой темп роста составляет 12%. При этом доля сегмента в вертикали аппаратного обеспечения остается стабильной: 6,4% в 2021 г., 6,6% в 2025 г. и 6,5% в 2026 г..

Ключевым драйвером аппаратного сегмента выступают законодательные ограничения на использование иностранного оборудования и замена зарубежных решений российскими аналогами. Наибольшую динамику при этом показывают системы управления доступом.

Второе место по объему занимают ИТ-услуги в области кибербезопасности. Их объем увеличивается с 60,5 млрд руб. в 2021 г. до 167 млрд руб. в 2026 г. при среднегодовом темпе роста 22,5%. В 2026 г. сегмент вырастет на 15% по сравнению с 2025 г. — с 145,2 млрд руб. до 167 млрд руб. Доля сегмента в вертикали ИТ-услуг увеличивается с 7,7% до 14%.

Основной вклад в развитие ИТ-услуг вносит спрос на управляемые сервисы информационной безопасности (MSSP). Дефицит квалифицированных кадров и высокая ключевая ставка сформировали устойчивый спрос на аутсорсинг, поскольку эта модель обеспечивает профессиональный уровень защиты без затрат на формирование и содержание собственного подразделения ИБ.

MSSP остается самым быстрорастущим направлением сегмента. В 2021–2026 гг. управляемые сервисы растут в среднем на 36,5% в год, а их доля в структуре ИТ-услуг в области кибербезопасности увеличивается с 18,3% до 31,5%. Для малого и среднего бизнеса эта модель стала приоритетной. В MSSP входят мониторинг и анализ событий безопасности (SOC as a Service), реагирование на инциденты, управление средствами защиты и уязвимостями, а также киберразведка. Одновременно усложнение ИТ-инфраструктуры и распространение облачных сред поддерживают спрос на консалтинг, независимую оценку защищенности и аудит соответствия требованиям регуляторов.

Отдельным направлением рынка становится защита ИИ-систем и корпоративных чат-ботов.

«ИИ существенно ускоряет не только развитие цифровых сервисов, но и появление новых киберугроз. Атаки становятся более быстрыми, масштабными и адаптивными, поэтому прежнего подхода к защите периметра уже недостаточно. Бизнесу необходимо в разы быстрее выявлять изменения в ландшафте угроз и перестраивать защиту – включая контроль данных, инфраструктуры и приложений. Скорость адаптации становится одним из ключевых факторов киберустойчивости», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.