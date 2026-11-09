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Эксперты StormWall выявили ключевые тренды в области DDoS-атак в России по итогам 3 квартала 2026 года

Аналитический центр компании StormWall тщательно изучил природу и динамику DDoS-атак, выявленных в России в III квартале 2026 г. в России. Опираясь на полученные данные в ходе анализа инцидентов, эксперты компании определили ключевые тренды в области DDoS-атак в стране в рамках данного периода. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По мнению аналитиков StormWall, главная тенденция связана с мощностью атак: теперь терабитные атаки в России стали ежемесячными. Если в III квартале 2025 г. DDoS-атаки мощнее 2 Тбит/с были только в сентябре, то в III квартале 2026 г. подобные инциденты происходили в течение всех трех месяцев. При этом нередкими стали и атаки мощностью свыше 3 Тбит/с. Помимо этого, атак свыше 100 млн пакетов/с стало в четыре раза больше: если в III квартале 2025 г. было обнаружено 5,28 тыс. подобных инцидентов, то в III квартале 2026 г. их число достигло 20,92 тыс. При этом, атак 20-100 млн пакетов/с стало на 13% меньше: в III квартале 2025 г. было зафиксировано 81,37 тыс. инцидентов, а в III квартале 2-26 г. их количество составило 70,6 тыс..

DDoS-атаки на уровне L7 (атаки на приложения) продемонстрировали рост сразу по нескольким показателям. Общее число атак L7 в России в III квартале 2026 г. выросло в 3,5 раза по сравнению с III кварталом 2025 г. Атак L7 мощнее 100 тыс. запросов/с стало в 3,7 раза больше: от 175 инцидентов в III квартале 2025 г. до 644 атак в III квартале 2026 г. При этом, атак L7 мощностью 10-100 тыс запросов/с стало на 90% больше: от 858 инцидентов в III квартале 2025 г. до 1631 случаев в III квартале 2026 г. Эксперты StormWall обнаружили, что атаки L7 фигурировали в основном в виде коротких залпов, а долгая осада применялась значительно реже.

Еще одной важной тенденцией в России стал рост числа устройств в ботнетах. Безусловным рекордом года является появление гигантского ботнета, насчитывающего 9,4 млн IP в июле 2026 года. Для сравнения: в III квартале 2025 г. самый большой ботнет в России насчитывал только 3,1 млн IP. Также стоит отметить, что в этом году ботнетов, использующих 1 млн IP и выше в ежемесячных топах стало на 35% больше.

Значительные изменения наблюдаются в географии источников DDoS-атак. В III квартале 2026 г. лидеры сместились из Азии в Латинскую Америку. В III квартале 2025 г. ключевыми источниками DDoS-атак были США, Тайвань, Россия, Таиланд, Индонезия. В III квартале 2026 г. наблюдалась совсем другая ситуация - в число главных источников DDoS-трафика вошли Мексика, США, Вьетнам, Бразилия, Россия. Из Топ-10 источников в этом году ушли Тайвань, Сингапур, Китай и Таиланд. При этом, Топ-10 пополнили Мексика, Бразилия, Колумбия, Аргентина и Чили.

Наиболее популярными типами DDoS-атак в III квартале 2026 г. стали многовекторные атаки (46%) от общего числа всех инцидентов), зондирующие атаки (31%), атаки L7 (12%) и ковровые бомбардировки (8%). Другие типы атак составили только 3%. Количество многовекторных атак а данном периоде выросло в три раза, а число зондирующих атак увеличилось в 50 раз.

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