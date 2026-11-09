Лжеподписки: новая схема мошенничества грозит ночным опустошением банковских карт

Сфера электронной коммерции и цифровых услуг стремительно развивается, а вместе с ней эволюционируют и методы киберпреступников. Сегодня на смену фишингу и звонкам от «службы безопасности банка» приходят куда более изощренные и технически сложные схемы. Одна из актуальных угроз на российском рынке связана с мошенничеством под видом механизма рекуррентных платежей — тех самых удобных автосписаний, к которым мы привыкли при оплате подписок на онлайн-кинотеатры или музыкальные сервисы. Начальник аналитического отдела департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству в «ЮMoney» Ирина Шелудченко рассказала, как устроена новая схема мошенничества и как от нее защититься. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Анатомия обмана: как 1 рубль превращается в потерю всех средств

Рынок рекуррентных платежей в России огромен. По оценкам экспертов, только за коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и подписки россияне ежегодно платят около 5 трлн руб. Для мошенников такая модель — золотая жила: пользователи привыкли к автоматическим списаниям и далеко не всегда проверяют, за что именно списываются деньги.

Масштаб проблемы показывает статистика Банка России за II квартал 2026 г.: всего было зафиксировано 458 655 несанкционированных операций на сумму 7,35 млрд руб.

Схема многоступенчата и на первый взгляд выглядит абсолютно законно.

Этап первый: легальная оболочка. Злоумышленники создают фейковую платформу для предоставления товаров или услуг, например популярных инфоуслуг в формате ежемесячных подписок. С этим ресурсом они приходят к поставщику платежных услуг, чтобы подключить эквайринг с возможностью приема рекуррентных платежей. На сайте-ширме есть все для прохождения формальной проверки: прозрачная оферта, пользовательское соглашение и обязательная «галочка» согласия на периодические списания.

Этап второй: масштабная кампания. Мошенники разворачивают агрессивную рекламу в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах-однодневках. Пользователю предлагают беспроигрышный розыгрыш, опрос за вознаграждение или доступ к закрытой распродаже. Условие одно: для «идентификации» или «привязки аккаунта» нужно ввести данные карты и совершить тестовый платеж на символическую сумму — 1 руб.

Этот прием эксплуатирует психологию: сумма настолько мала, что не вызывает тревоги. По данным компании F6, специализирующейся на кибербезопасности, только в сегменте фейковых онлайн-кинотеатров было выявлено более 1200 доменов, использующих схожую схему с микроплатежами.

Этап третий: подпись под договором. Вводя данные карты и подтверждая транзакцию кодом из СМС, жертва не подозревает, что ставит виртуальную подпись под договором с сайтом-ширмой, соглашаясь на безакцептное списание средств.

Ночной дозор: тактика «пробива» баланса

Самое опасное в этой схеме — время и алгоритм кражи. Мошенники не снимают деньги сразу. Они дожидаются глубокой ночи, когда бдительность человека снижена, а смартфон переведен в беззвучный режим.

Начинается процесс, который в профессиональной среде называют «прощупыванием» или «пробивом» баланса. Торговая точка инициирует запросы на списание крупных сумм. Если банк отклоняет операцию с ошибкой «Недостаточно средств», алгоритм злоумышленников моментально повторяет запрос, последовательно уменьшая сумму: 10 тыс. руб., затем 5000, 2500 и так далее, пока не нащупает доступный остаток. В результате к утру человек обнаруживает серию списаний разного номинала и пустую карту.

Невидимый барьер: как финтех-компании противостоят угрозе

Защита от подобных атак требует глубокого анализа платежей на стороне компаний, предоставляющих услуги эквайринга. Стандартных протоколов безопасности здесь уже недостаточно.

Ключевая экспертиза в этой области сегодня сосредоточена в руках крупнейших игроков рынка электронных платежей. Специалисты высокотехнологичных платформ проводят не формальный, а глубокий аудит каждого онлайн-магазина, претендующего на работу с рекуррентными платежами. Проверяется не только наличие оферты, но и ее кристальная прозрачность для клиента, а также безусловная и простая возможность отписаться от услуг в один клик.

Главная цель передовых антифрод-алгоритмов — выявление аномалий в режиме реального времени. Алгоритмы мгновенно распознают паттерны ночного «пробива» баланса: серии подозрительных транзакций без подтверждения пользователем блокируются. Это позволяет сохранить деньги на картах тысяч людей, даже пока они спят.

Правила цифровой самообороны

Несмотря на то, что интеллектуальные системы ведущих финтех-компаний ежедневно отражают тысячи подобных атак, личная ответственность пользователя остается важнейшим рубежом защиты.

Чтобы не стать жертвой, следует придерживаться нескольких строгих правил.

Никаких тестовых платежей на сомнительных ресурсах. Требование оплатить 1 рубль для верификации участия в розыгрыше или опросе — это стопроцентный маркер мошенничества.

Контроль подписок. Регулярно проверяйте в мобильном приложении своего банка список сайтов и сервисов, к которым привязана ваша карта.

Предпочтение – проверенным брендам. Неизвестный, только что созданный сервис с широкой палитрой услуг по привлекательным ценам – повод насторожиться.

Проверяйте услуги в рамках мультиподписки – возможно, вам не нужны другие. Многие крупные технологические компании сегодня предлагают мультиподписки, в которые входит широкий спектр сервисов. Но пользователи часто оформляют их при попытке получить конкретную услугу – например, посмотреть фильм. В результате человек даже не знает, что ему открыт бесплатных доступ и к другим сервисам той же компании. Имеет смысл это проверить – возможно, у вас уже есть все нужное в рамках одной подписки.

Ограничение автоматических списаний с основной карты. По возможности отключите безакцептные платежи для основной карты. Для регулярных оплат — коммунальных услуг и подписок на проверенные сервисы — лучше использовать отдельную виртуальную карту и пополнять ее на сумму предстоящего ежемесячного платежа.

Внимательность к оферте. Привязывая карту где бы то ни было, всегда ищите мелкий шрифт или предустановленные галочки согласия на регулярные списания.

Отдельная карта для подписок. Хорошей практикой будет завести отдельную карту для привязки к сервисам, в которых вы не уверены.

Что делать, если деньги уже списали

Действуйте быстро — время критично.

Немедленно заблокируйте карту через приложение банка или по телефону горячей линии.

В течение 24 часов подайте в банк письменное заявление о несогласии с операцией.

Обратитесь в полицию с заявлением о хищении.

Сохраняйте доказательства: скриншоты отмены подписки, переписку с сервисом.