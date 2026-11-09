«Покупайте индийское»: мошенники предлагают зарабатывать на цифровых активах и зарубежных сделках

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий криптомошенничества – мошенничества с цифровыми валютами. Злоумышленники рассылают в Telegram спам-сообщения от имени HR-агентств и предлагают стать партнером некой компании для развития «цифровой ликвидности» во внешнеторговых отношениях России и Индии. Об этом CNews сообщили представители F6.

Мошенники ссылаются на федеральный закон «О цифровых валютах», принятый в России в 2026 году, и предлагают «помогать бизнесу», обещая ежемесячный доход от 5% до 15% за счет хранения криптодолларов в кошельке крупной индийской криптобиржи. На самом деле, если пользователь согласится на предложение мошенников, он потеряет все вложенные деньги.

Специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий мошенничества с цифровыми валютами, которые применяют в атаках на российских пользователей.

Злоумышленники используют для привлечения потенциальных жертв рассылку спам-сообщений в Telegram. На первом этапе мошенники действуют от имени менеджера HR-агентства. Они утверждают, что подбирают «партнеров для коммерческих направлений», которые связаны с торговыми операциями между Россией и Индией.

Ложную информацию мошенники смешивают с достоверными сведениями. Мошенники ссылаются на федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который вступил в силу с 1 сентября 2026 г. и разрешает при определенных требованиях использовать цифровую валюту для внешнеторговых расчетов. Под этим предлогом пользователю предлагают стать участником программы развития «цифровой ликвидности» от имени крупной индийской криптовалютной биржи WazirX.

Программа, в которую предлагают вступить злоумышленники, известна как «маркет-мейкинг». Это когда крупная финансовая организация, например, банк или фонд, берет на себя обязательство обеспечить на рынке возможность свободно и быстро покупать какие-либо активы – например, товары, акции или валюту. По сути, это посредник. Деятельность маркет-мейкеров можно сравнить с работой автосалонов, которые покупают и продают подержанные автомобили, а прибыль получают на разнице между стоимостью покупки и продажи активов.

Мошенники убеждают пользователя вступить в программу маркет-мейкинга, которая якобы действует от имени индийской криптобиржи, и обещают ежемесячный доход от 5% до 15% (от 60% до 180% в год). При этом мошенники пытаются ввести потенциальную жертву в заблуждение, утверждая, что для участия в программе не требуется инвестировать в криптовалюту и отдавать деньги кому-либо в управление.

Одновременно с этим пользователя пытаются убедить в том, что своим участием в программе он может «помогать любому бизнесу и физлицам совершать покупки на индийском рынке и зарабатывать на этом».

На втором этапе обмана к переписке подключается другой злоумышленник, который заверяет пользователя, что участие в программе «цифровой ликвидности» – так же надежно, как накопительный счет в банке, только в мире криптовалюты. Однако на самом деле оказывается, что для получения гарантированного дохода потенциальной жертве предлагают приобрести криптодоллары и хранить их в кошельке той самой индийской криптобиржи.

За свои услуги мошенники просят перечислять им 15% от дохода. Однако в реальности пользователь потеряет все деньги, которые инвестирует в такой проект.

«Мошенничество под предлогом инвестиций в ценные бумаги и криптовалюту остается для киберпреступников одной из самых прибыльных схем. Причем злоумышленники стремятся обобрать пользователей даже после того, как они поняли, что стали жертвой обмана. Скамеры создают сайты, на которых предлагают услуги возврата денег, похищенных мошенниками, за определенный процент. Некоторые жертвы верят этим обещаниям и снова отдают деньги, но, разумеется, ничего не получают», – сказал Дмитрий Дудков, главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с криптовалютой

Не верьте обещаниям высокого гарантированного дохода за короткий срок.

Не переходите по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни.

Если появится подозрение, что вы общаетесь с мошенником, сразу прекращайте переписку и сообщите об этом в службу поддержки мессенджера, который злоумышленники использовали для контакта с вами.

Не переводите деньги незнакомцам или по их рекомендации.

При любой непонятной ситуации, прежде чем предпринять какие-то финансовые операции, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

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