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«Гарда NPM» включен в реестр отечественного ПО

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, сообщила о включении «Гарда NPM» в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Реестровая запись № 35816 внесена 27 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

Решение для мониторинга производительности сети обеспечивает компаниям контроль состояния сетевой инфраструктуры в реальном времени. Продукт помогает быстрее находить причины сбоев и прогнозировать возможные внештатные ситуации с помощью машинного обучения. Включение в реестр позволяет применять его для импортозамещения зарубежных систем мониторинга сети.

«Гарда NPM» – отечественное решение класса Network Performance Monitoring (NPM). Продукт обеспечивает анализ производительности сетевого трафика и телеметрии, позволяя выявлять причины задержек и сбоев, влияющие на работу критически важных бизнес-приложений. NPM автоматически подсчитывает метрики состояния сети и фиксирует выявленные инциденты с возможностью оповещения систем мониторинга и последующего реагирования. При этом решение подключается к сети пассивно и не влияет на ее работу.

Технологии машинного обучения помогают анализировать текущее состояние инфраструктуры и прогнозировать поведение сетевых узлов. Система выявляет аномалии и позволяет обнаруживать потенциальные инциденты до того, как они приведут к сбоям. Благодаря этому ИТ-команды могут быстрее реагировать на отклонения, сокращать время простоев и снижать финансовые потери, связанные с нарушением работы бизнес-процессов.

«Включение «Гарда NPM» в реестр российского ПО подтверждает, что у отечественных заказчиков есть полноценная альтернатива зарубежным системам мониторинга сети, таким как Riverbed, Viavi или NetScout. При разработке продукта мы сделали акцент на глубокую аналитику трафика, а также на производительность и масштабируемость. Решение обрабатывает более 100 Гбит/с, распознает свыше 450 сетевых протоколов и поддерживает горизонтальное масштабирование. При этом мы используем собственную платформу хранения сырого трафика, которая не требует сторонних лицензий или облачного хранения. Объединение технологических возможностей решений NPM и NDR в уникальной платформе позволяет компаниям одновременно решать задачи как производительности, так и безопасности сетевой инфраструктуры», – отметил Станислав Грибанов, руководитель направления продуктов сетевой безопасности компании «Гарда».

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