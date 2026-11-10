Красота не требует жертв: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через фейковые каналы магазинов косметики

Эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) раскрыли мошенническую схему, нацеленную на покупателей популярных магазинов косметики и парфюмерии. Пользователям в фейковом чате брендов в Telegram предлагают получить бонусы в обмен на подписку на их канал в другом мессенджере. Цель злоумышленников — убедить человека предоставить данные для авторизации, чтобы получить полный доступ к аккаунту жертвы, и далее использовать его для рассылки спама, фишинга или кражи конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Обман для «охотников» на бонусы. Злоумышленники приглашают потенциальных покупателей в чат в Telegram, мимикрирующий под группу популярных магазинов косметики. В чате пользователям обещают начислить 5 тыс. бонусных баллов, в обмен на которые затем при оформлении заказа можно получить скидку. Чтобы получить подарок, участников просят подписаться на канал бренда в другом популярном мессенджере — и прилагают ссылку на фишинговый сайт. При переходе по ней появляется фейковая страница авторизации в мессенджере. Если пользователь введёт свой номер телефона и код из SMS, данные окажутся у злоумышленников, и те смогут получить доступ к аккаунту потенциальной жертвы.

Убедительная «приманка». Достоверность схеме придают детали. Например, в чате появляются фейковые отзывы покупателей, которые якобы уже получили бонусы. Один «пользователь» радостно сообщает, что уже потратил бонусы на новый тонер, другой — что оформил бонусы и для себя, и для девушки. Для усиления эффекта мошенники анонсируют дополнительные розыгрыши — например, подарочные сертификаты на 8 тысяч рублей. Такой многослойный сценарий рассчитан на то, чтобы снизить бдительность и подтолкнуть к быстрому действию.

«В этой схеме пользователей должна насторожить недостоверная ссылка, которая не совпадает с официальным доменом бренда, а также отсутствие возможности написать в чат — обычно пользователь может взаимодействовать с сообществом, а в фейковых группах эта функция недоступна, чтобы реальный человек не смог сообщить о мошенничестве. При этом в преддверии распродаж количество подобных акций заметно растёт: мошенники активно эксплуатируют ажиотаж и желание покупателей сэкономить. Именно поэтому в такие периоды особенно важно сохранять внимательность и перепроверять любые предложения, которые на первый взгляд могут показаться выгодными», — сказал Георгий Кучерин, старший эксперт Kaspersky GReAT.

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке товаров в интернет-магазинах, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям: проверять подлинность сайтов перед тем, как ввести личные данные, в том числе обращать внимание на корректность URL и название ресурса; не вводить учётные данные на сомнительных ресурсах; использовать надёжные защитные решения, эффективность которых подтверждается независимыми тестами, например, Kaspersky Premium. Для обеспечения комплексной киберзащиты от сложных киберугроз, в частности фишинга, «Лаборатория Касперского» постоянно расширяет возможности своих решений, в том числе с помощью ИИ-технологий.