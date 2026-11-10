Обновление линейки InfoWatch расширяет границы защиты данных

В рамках нового цикла обновлений актуализированы продукты InfoWatch для защиты данных — InfoWatch Traffic Monitor, Activity Monitor, Vision, Prediction и Device Control. Также вышел коммерческий релиз InfoWatch Data Protector — нового продукта для защиты данных в покое и контроля прав доступа. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

ГК InfoWatch провела большое обновление продуктов по защите данных с фокусом на повышение автоматизации за счет внедрения нового и развития существующего ML-функционала, расширение возможностей по предотвращению рисков утечек данных при работе пользователей с генеративными ИИ-моделями, в мессенджерах, файлообменных сервисах и в сценариях кросс-продуктового взаимодействия. Нововведения также позволяют усилить контроль за данными внутри ИТ-периметра организации и за исходящими потоками информации.

InfoWatch Traffic Monitor — это интеллектуальная DLP-система для предотвращения утечек конфиденциальной информации и обнаружения внутренних угроз с применением собственных технологий для защиты и анализа больших объемов данных. В версии 7.16 с Единым агентом 7.21 она получила ряд функциональных улучшений. Среди них — улучшенный алгоритм «мягкой блокировки» электронной почты: при срабатывании политики безопасности перехватчик почты на шлюзе может заблокировать отправку письма, после чего сотруднику предлагается или подтвердить намерение отправки, или отменить передачу сообщения. Улучшен перехват сообщений в мессенджерах и веб-трафике, внедрена автоматическая блокировка «устаревших» событий в карантине по прошествии определенного времени. Усовершенствована система анализа зашифрованных данных и добавлена новая база контентной фильтрации — «Искусственный интеллект». В ней содержатся специализированные словари, характерные для взаимодействия с генеративными ИИ-моделями — это повышает контроль доступа пользователей к публичным ИИ-сервисам.

Наибольшую эффективность DLP-система показывает при работе с системой мониторинга действий сотрудников InfoWatch Activity Monitor, обновленной до версии 3.6. В ней расширены возможности анализа активности пользователей — например, при работе в публичных ИИ-сервисах. Улучшена технология оптического распознавания символов (OCR) для анализа скриншотов и работа с аудио- и видеозаписями — в том числе стала доступна видеофиксация действий сразу на нескольких мониторах.

В рамках текущего обновления вышла коммерческая версия нового продукта — InfoWatch Data Protector, который объединяет функциональные возможности модулей Data Discovery 2.3 и Data Access Tracker 2.5. Разработка предназначена для контроля учетных записей пользователей и администраторов, прав доступа и изменений в инфраструктуре, а также данных, хранящихся «в покое» на рабочих станциях пользователей и серверах компании. InfoWatch Data Protector контролирует и данные, и доступ к ним, что исключает «слепые зоны». Решение входит в состав единой платформы защиты данных InfoWatch — это позволяет сформировать моновендорный контур безопасности и избежать использования разрозненных СЗИ.

Обновление получил модуль визуальной аналитики InfoWatch Vision 3.8. В нем расширены возможности визуального анализа жизненного цикла документа и улучшена автоматизация сценариев работы с инцидентами в интерфейсе Центра расследований. В обновлении InfoWatch Prediction 3.6 группа риска «Подготовка к увольнению» переименована в «Поиск работы». В нее включен новый паттерн «Анализ рынка труда», позволяющий выявлять признаки поиска новой работы на основе данных из InfoWatch Activity Monitor. Появилась возможность исключать отдельных сотрудников из расчета риск-рейтингов. В InfoWatch Device Control 1.5 стала доступна настройка правил и приоритетов для контроля приложений на ПК с ОС MS Windows — она аналогична процессу настройки политик контроля внешних устройств. Благодаря этому можно создавать группы правил и изменять приоритеты правил в рамках группы. Также добавлена поддержка ОС Astra Linux SE 1.8.5 и МОС 12.0.

«Наши заказчики и ИТ-интеграторы высоко оценили практику цикличного и синхронизированного обновления продуктов по защите данных InfoWatch. Новый цикл обновления продуктов позволяет закрыть сразу несколько запросов рынка. Во-первых, это рост сложности и количества киберугроз и, вместе с этим, появление новых векторов угроз. Во-вторых — необходимость повышения уровня автоматизации продуктов по защите данных для снижения нагрузки на офицеров безопасности. И в-третьих — развитие российского стека технологий и, как следствие, потребность в совместимости наших решений с передовыми версиями отечественных ИТ-продуктов», — сказал директор по инновациям и продуктовому развитию ГК InfoWatch Андрей Арефьев.