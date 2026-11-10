RED Security усилила линейку вендорских ИБ‑решений модулем шифрования «Квазар»

Линейка оптических шифраторов «Квазар», которые производит uруппа компаний «СПБ», пополнила портфель интеграционных решений компании RED Security. СКЗИ «Квазар» имеет сертификат соответствия ФСБ России по классу КС3, обеспечивает криптографическую защиту данных в оптических сетях. Специалисты RED Security прошли обучение вендора и готовы реализовывать проекты с СКЗИ «Квазар» под ключ. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

Сегодня бизнес переносит свои сервисы в ЦОДы и облака, активно развиваются технологии искусственного интеллекта – все это стимулирует рост вычислительных мощностей и объемов передаваемой между площадками информации: репликация баз данных, резервное копирование, миграция данных. Этим процессам нужна защита, но при этом без потерь и задержек из-за наложенных средств шифрования. Особенно остро стоит вопрос защиты информации для субъектов КИИ с распределенной сетью филиалов.

«Оптоволокно проходит за пределами периметра компании. Это повышает риск несанкционированного подключения к сети и перехвата трафика, причем без прерывания связи, поэтому обнаружить вмешательство третьих лиц крайне сложно. В итоге перехваченные данные могут накапливаться и анализироваться годами. Теперь мы можем предложить нашим клиентам «Квазар» – решение, которое обеспечит криптографическую защиту информации на уровне L1», – отметил Павел Гусь, технический руководитель Центра интеграционных решений компании RED Security.

Привычные решения для шифрования на сетевом и канальном уровнях (L2/L3) плохо подходят для защиты оптоволоконных каналов связи. Их применение влечет за собой потерю производительности и задержки, что оказывает критическое воздействие на информационные сервисы при передаче чувствительной данных на уровне L1.

СКЗИ «Квазар» шифрует трафик по ГОСТ-алгоритмам на уровне L1, сохраняя полную скорость каналов 10 и 100 Гбит/с, с минимальной задержкой и без потерь пакетов из-за шифрования. Важным преимуществом решения является легкая интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру и надежность в повседневной работе.

«Для внедрения не требуется перестраивать сеть, а дальнейшая эксплуатация требует минимального участия специалистов. Конечно, мониторинг никто не отменял, но, как правило, самая трудоемкая процедура — плановая смена ключей шифрования. Она требуется один или три раза в год в зависимости от модели», — сказал Кирилл Маркевич, технический директор «Специнт» (входит в ГК «СПБ»).

Внедрение таких решений требует глубокой экспертизы в оптических сетях, включая OTN, а также опыта проектирования и интеграции средств защиты. Команда RED Security прошла обучение и сертифицировала специалистов и готова реализовать проекты с СКЗИ «Квазар» под ключ: от разработки до пусконаладки и технической поддержки на первой линии.