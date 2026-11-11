Академия АйТи fabricaONE.AI открыла набор на курс по технологиям информационной безопасности

Академия АйТи fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) открыла набор на курс «Технологии в информационной безопасности: тренды, методологии, фреймворки». Программа посвящена защите цифровых систем на всех этапах их развития: от оценки угроз при проектировании до проверки защищенности и подготовки к инцидентам. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Российские компании расширяют цифровую инфраструктуру, выводят новые сервисы, связывают приложения и данные, внедряют ИИ в рабочие процессы. Вместе с технологическими возможностями растет и зависимость бизнеса от устойчивости всех этих систем. Уязвимость в приложении, ошибка при распределении прав доступа или незащищенная интеграция способны затронуть сразу несколько процессов. Поэтому решения об информационной безопасности приходится принимать тогда, когда определяется архитектура продукта, выбираются технологии и выстраивается порядок работы с данными.

Курс «Технологии в информационной безопасности: тренды, методологии, фреймворки» входит в программу подготовки CISO Академии АйТи и доступен как самостоятельная программа. Он предназначен для специалистов, которым предстоит руководить информационной безопасностью компании или участвовать в управлении защитой цифровых систем. Слушатели получают системное представление о современных технологиях ИБ, ключевых направлениях их развития, возможностях и ограничениях. Такая база помогает будущему руководителю ставить задачи профильным командам, оценивать предлагаемые решения и определять, какие подходы соответствуют рискам и приоритетам бизнеса.

Масштаб киберрисков показывают данные Роскомнадзора. В 2025 г. в России было зафиксировано 118 случаев компрометации баз персональных данных, в открытый доступ попали более 52 млн записей. Эти цифры показывают возможный масштаб последствий одного инцидента. Для компаний защита данных и информационных систем должна закладываться еще при проектировании цифровых решений. По мере усложнения инфраструктуры и ускорения разработки растет значение моделирования угроз, безопасной архитектуры и регулярной проверки защищенности. Для такой работы нужны специалисты, способные оценивать технологии с учетом киберрисков, выбирать обоснованные меры защиты и соотносить их с возможными последствиями атаки для компании.

«Для ИБ-служб это означает более широкий круг задач. Им необходимо понимать, какие активы важны для компании, строить реалистичные сценарии угроз, работать вместе с командами разработки и проверять, выдержат ли принятые меры реальные способы атаки. Руководителям требуется оценивать возможный ущерб, расставлять приоритеты и обосновывать вложения в защиту. Эти решения связаны между собой: ошибки в архитектуре нельзя исправить одними киберучениями, а технические проверки теряют ценность, если их результаты не влияют на развитие системы», - отметил Михаил Шепелев, куратор направления «Информационная безопасность» Академии АйТи.

Такой подход получает и методическую основу. В декабре 2025 г. в России начал действовать ГОСТ Р 72118-2025, посвященный разработке систем с конструктивной информационной безопасностью. Стандарт содержит требования и рекомендации к методологии разработки, при которой вопросы защиты учитываются в устройстве системы. Для компаний это еще один повод развивать компетенции на стыке ИБ, ИТ и управления цифровыми проектами.

«Для решения этих задач необходима подготовка, которая объединяет технологические знания с пониманием рисков для бизнеса. Специалист должен понимать, какие системы и данные требуют защиты, как может действовать нарушитель и к каким последствиям приведет успешная атака. Поэтому в программе нашего курса «Технологии в информационной безопасности: тренды, методологии, фреймворки» мы рассматриваем в том числе методику оценки угроз ФСТЭК России и применение базы знаний MITRE ATT&CK для анализа тактик и техник злоумышленников. Результаты этой работы помогают определить приоритеты защиты компании», - сказал Михаил Шепелев, куратор направления «Информационная безопасность» Академии АйТи.

Слушатели в рамках курса изучат безопасное проектирование систем по принципам Secure by Design, защиту приложений (AppSec) и внедрение практик ИБ в процессы разработки ПО (DevSecOps). Тема MLSecOps охватывает безопасность систем машинного обучения, включая защиту данных и моделей.

Программа также раскрывает задачи пентестов для проверки защищенности, организацию киберучений для подготовки команд к атакам и взаимодействие с центрами реагирования. Управленческая часть посвящена оценке ущерба от кибератак, экономической эффективности мер защиты и обоснованию инвестиций в ИБ.

Курс предназначен для специалистов и руководителей служб информационной безопасности, сотрудников ИТ-подразделений, продуктовых и проектных менеджеров, которые участвуют в создании и внедрении цифровых решений.