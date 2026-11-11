Данные не на распродажу: Solar Dozor 8.4 помогает безопасно работать с ИИ, мессенджерами и кадровыми документами

ГК «Солар» выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor 8.4. Обновление помогает сотрудникам безопасно использовать публичные нейросети (ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Perplexity и др.) и российские корпоративные мессенджеры. Разработчики также расширили функциональность решения для распознавания документов с персональными данными, добавив готовый шаблон для защиты копий военных билетов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Публичные нейросети стали повседневным рабочим инструментом, но одновременно создали новый канал утечек. По данным исследования «Солара» за первое полугодие 2026 г., чувствительную информацию содержат почти 40% запросов к публичным ИИ-сервисам. Среди передаваемых сведений 41% приходится на исходный код и конфигурации, 30% – на персональные, финансовые и другие чувствительные данные, 18% – на интеллектуальную собственность, 11% – на пароли, токены и API-ключи. Такая информация может раскрыть устройство корпоративных систем, предоставить доступ к ним или содержать ценную для бизнеса информацию.

Solar Dozor 8.4 помогает предотвращать утечки через публичные ИИ-сервисы. На уровне рабочей станции пользователя DLP-система «Солара» анализирует промпты и файлы до их отправки в зарубежные и российские нейросети: ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Perplexity и др. Новая версия решения сохраняет историю диалога с ИИ. При разборе события специалисты по информационной безопасности могут изучить контекст запроса и определить, какие данные требуют защиты.

В зависимости от настроенных политик безопасности Solar Dozor работает в режиме мониторинга или блокировки. В первом случае DLP-система «Солара» анализирует события и формирует отчетность, но не вмешивается в работу сотрудника. В режиме блокировки решение останавливает отправку конфиденциальных данных при нарушении политик безопасности и выводит предупреждение на экран рабочей станции. Такая обратная связь помогает сотруднику на практике понять, какую информацию нельзя передавать во внешний сервис.

На основе зафиксированных событий решение формирует отчеты. Они помогают оценить, какая категория информации передается в ИИ-сервисы и в каких рабочих сценариях возникают риски. Служба ИБ использует эти сведения, чтобы дорабатывать политики безопасности организации и дополнять обучение примерами из повседневных задач. Сотрудникам становится проще разобраться в правилах работы с нейросетями.

«Универсальный запрет на использование нейросетей не решает проблему. Бизнесу важно понимать, какие сценарии работы с публичными ИИ-сервисами допустимы, а какие создают угрозу для корпоративных данных. Только имея полную картину использования ИИ, компания может предотвратить риски, а не реагировать на последствия утечек», – сказал Али Гаджиев, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

Новая версия DLP-системы «Солара» также помогает сотрудникам безопасно использовать российские корпоративные мессенджеры для рабочих задач. В зависимости от настроек решение анализирует отправляемые сообщения и файлы в десктопной и веб-версиях на рабочих станциях под управлением Windows, Linux и macOS или блокирует передачу конфиденциальных данных при нарушении политик безопасности. В результате компании могут совершенствовать правила обмена информацией на основе выявленных инцидентов и дополнять обучение пользователей примерами из повседневной практики.

Помимо защиты информации в новых каналах коммуникации, Solar Dozor также помогает безопасно обмениваться кадровыми документами, содержащими персональные данные сотрудников. В версии 8.4 разработчики расширили возможности распознавания таких файлов. Встроенная нейросеть теперь выявляет изображения первой страницы военных билетов.

Готовый графический шаблон уже включен в решение. Специалисту ИБ достаточно добавить его в правило политики – например, чтобы ограничить отправку копий по электронной почте. Такая настройка помогает предупреждать случайную передачу персональных данных по каналам, которые не предусмотрены правилами организации.

«При работе с кадровыми документами сотруднику важно понимать, какие сведения можно передавать и каким способом. Техническая защита помогает применять эти правила в повседневных задачах и предупреждать ошибки при отправке файлов. При этом компания может учитывать особенности своих процессов и устанавливать разные условия обмена информацией», – сказал Али Гаджиев.

Безопасная работа пользователей с корпоративной информацией должна сохраняться и на уровне рабочих станций. Для этого в Solar Dozor 8.4 разработчики усилили защиту агентов на macOS и расширили возможности мониторинга на Windows и Linux.

На macOS агент получил механизм самозащиты. Для удаления его компонентов, остановки служб или изменения настроек требуется PIN-код, который генерируется отдельно для каждой рабочей станции. На Linux система различает локальные и удаленные сессии одного пользователя, чтобы специалисты ИБ могли определить источник события при его разборе. Для Windows расширили возможности мониторинга работы пользователей и передачи крупных файлов.

Для повышения производительности в новой версии Solar Dozor 8.4 добавлены распределение нагрузки между серверами и асинхронное выполнение длительных операций в фоновом режиме. Отдельно расширены возможности анализа содержимого архивов.

Обновление также упрощает повседневную работу специалистов ИБ. В веб-интерфейсе теперь можно фильтровать события по автору последнего изменения статуса и выбирать подразделения по организационной структуре. В модуле UBA добавлены фильтры по отделам и должностям. При согласовании исходящей почты можно одновременно разрешать отправку нескольких писем.