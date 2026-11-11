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«Кросстех»: ИТ-компании – главная цель атак на цепочки поставок

ИТ-компании, к которым относятся разработчики ПО и поставщики цифровых услуг, например, облачные провайдеры, стали главной целью компрометации в атаках на цепочки поставок. По оценкам специалистов «Кросстеха», злоумышленники стараются взломать провайдеров и разработчиков для получения возможности атаковать конечные компании – покупателей или заказчиков цифровых услуг – в 70% случаев в 2026 г. Доля увеличилась с 50% в 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха».

Эксперты «Кросстеха» указывают, что за январь-октябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кибератак на цепочки поставок выросло на 35-40%. Помимо ИТ-компаний, злоумышленники также стремятся к компрометации логистических компаний (до 30% от всех инцидентов), производителей оборудования, обслуживающие компании, юридические и консалтинговые фирмы (суммарно до 10% от всех инцидентов). Хакеры чаще выбирают ИТ-компании для массовых атак, когда цель – получение первоначального доступа к как можно большему числу конечных компаний. В свою очередь, логистов или производителей промышленного оборудования злоумышленники чаще используют в целевых атаках на конкретные компании или отрасли.

В «Кросстехе» подчеркивают, что основной механизм распространения ВПО через ИТ-подрядчиков – манипуляции с обновлением ПО и использование доступов, которые есть у провайдера. В первом случае злоумышленники встраивают программы-вымогатели, стилеры, бэкдоры, которые в дальнейшем используют для атаки на конечную жертву. Вторая тактика позволяет атаковать конечные компании более точечно, используя предоставленный подрядчику доступ к инфраструктуре. При отсутствии должного уровня контроля, злоумышленники могут получить права, достаточно широкие для реализации вредоносных сценариев.

При этом, отмечают в интеграторе, ИТ-компании традиционно имеют зрелую ИБ-инфраструктуру и процессы, поэтому их компрометация становится сложной задачей для злоумышленников, требующей высокого уровня подготовки и финансовых вложений. По оценкам «Кросстеха», менее 5% атак на бизнесы из ИТ-отрасли оказываются успешными.

«Атаки на цепочки поставок – одна из самых распространенных тактик в последние 2-3 года. Злоумышленники эксплуатируют доверительные отношения между клиентами и поставщиками для распространения ВПО или первичного проникновения в инфраструктуру. Интенсивность таких атак заставляет бизнес пересматривать подход к управлению доступом, воспринимать любой вход в систему или взаимодействие с ней как потенциально опасные», – сказал Дмитрий Ерёменко, руководитель сервисов центра кибербезопасности компании «Кросстех».

Специалисты «Кросстеха» указывают, что для защиты от атак на цепочки поставок заказчики требуют от подрядчиков подтверждения определённого уровня зрелости информационной безопасности, что популяризирует независимый аудит, например по международным стандартам. С технической стороны бизнес предпочитает использовать PAM-системы, которые позволяют контролировать доступ подрядчиков, а также внедряет песочницы, с помощью которых можно проверять обновления от подрядчиков на наличие вредоносного ПО.

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