Московские компании в три раза чаще внедряли системы защиты файловых хранилищ (DCAP) в 2026 году

Компания «СерчИнформ» представила результаты исследования уровня информационной безопасности в московских организациях за 2026 г. В опросе приняли участие 120 специалистов по информационной безопасности из государственных и коммерческих компаний различного масштаба. Аналитики выяснили, сколько московские компании тратят на информационную безопасность и как идет импортозамещение средств защиты. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Бюджеты на ИБ

В 2026 г. 45% организаций увеличили бюджеты на ИБ, 38% оставили их без изменений, 17% сократили. Рост связан как с экономическими факторами, так и с необходимостью усилить защиту и выполнить ужесточившиеся требования регуляторов.

Большую часть средств компании направляют на поддержку уже внедренных решений: продление лицензий (94%) и оплату техподдержки (64%). 42% масштабируют имеющиеся средства защиты. Отечественное ПО продолжают закупать больше половины опрошенных (51%), отечественное оборудование – 37%. На импортное оборудование бюджет выделяют 12% компаний, на импортное ПО – 3%.*

39% московских организаций тратят на техническую защиту информации более 10 млн руб. в год. Еще 26% выделяют от 1 до 10 млн руб., 35% – меньше 1 млн руб.

Инструменты защиты и импортозамещение

Почти все опрошенные компании используют отечественные антивирусы (94%). Российские системы защиты от утечек (DLP) применяют 67% организаций, межсетевые экраны – 63%, криптографические СЗИ – 62%. За год заметно выросла доля компаний, которые используют российские системы аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP): 19% против 6% в 2025 г. Отечественные системы управления инцидентами информационной безопасности (SIEM) работают в половине компаний (50%), годом ранее таких было 36%.*

«Самый заметный рост за год показали российские системы аудита и защиты файловых хранилищ: доля московских компаний с такими решениями за год увеличилась с 6% до 19%. Во-первых, такие системы закрывают требования по защите персональных данных, причем сразу и от несанкционированного доступа, и от утечки. Во-вторых, в таких системах появились функции аудита, расследований и аналитики: видно, кто из сотрудников и как работает с важными для бизнеса файлами. Думаю, через три-пять лет российские системы аудита и защиты файловых хранилищ будут в числе самых востребованных СЗИ», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Полностью заместить зарубежные СЗИ удалось четверти московских компаний (25%), частично – 61%. Еще 8% это сделать не смогли, а 6% не планируют отказываться от иностранных решений.

Главные проблемы импортозамещения для московских компаний – высокая стоимость (47%), недостаток функциональности российских СЗИ (46%) и нестабильная работа (33%). Каждая четвертая компания (27%) столкнулась с необходимостью переобучать ИБ-специалистов, 23% – с несовместимостью СЗИ между собой. Без трудностей переход прошел у 9% опрошенных.*

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.

«СерчИнформ» проводит исследование «Ситуация с ИБ в компаниях России» десятый год подряд. Респонденты – специалисты по информационной безопасности компаний из различных отраслей.