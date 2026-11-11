Security Vision на SOC Forum 2026 – как это было

27–28 октября в московском кластере «Ломоносов» прошел SOC Forum 2026. Security Vision выступила стратегическим партнером форума. Эксперты компании приняли участие в дискуссиях и представили доклады, а посетители стенда познакомились с обновленной платформой Security Vision 5 и продуктовыми новинками. Одной из главных тем участия компании стала концепция AI-Powered SOC.

В основе AI-Powered SOC – применение искусственного интеллекта в повседневной работе центра мониторинга кибербезопасности. ИИ помогает анализировать события, определять их приоритет и предлагать действия при инциденте. Такой подход позволяет сократить время от обнаружения угрозы до реагирования и при этом сохранить контроль над критичными решениями на стороне человека. Для каждой задачи команда определяет, какие действия ИИ может выполнять самостоятельно, где требуется подтверждение специалиста и как оценить эффект автоматизации.

На форуме Security Vision запустила опрос, чтобы выяснить, какие задачи специалисты по информационной безопасности готовы доверить ИИ и какой уровень самостоятельности согласны ему предоставить. Компания подвела первые итоги очного и онлайн-голосования и продолжает собирать ответы на странице AI-Powered SOC, чтобы расширить выборку.

В деловой программе обоих дней эксперты Security Vision рассмотрели, как эти вопросы решаются на практике. В докладах и дискуссиях они обсудили применение ИИ при реагировании на инциденты, оценку эффекта автоматизации, полномочия ИИ-агентов и подготовку специалистов SOC.

27 октября

В первый день форума Security Vision приняла участие в стратегической сессии «Кибероперации на скорости ИИ». От компании в дискуссии выступила Екатерина Черун, коммерческий директор Security Vision. Участники обсудили, где ИИ уже помогает сократить время реагирования, какие действия требуют подтверждения специалиста и кто отвечает за последствия ошибки модели. Отдельное внимание уделили тому, как контролировать использование ИИ, который сотрудники внедряют по собственной инициативе, и с каких задач начинать при ограниченном бюджете.

В этот же день аналитики SOC Security Vision Андрей Максимов и Иван Костенко представили доклад «Как защищаться, когда атакует ИИ: классификация подходов». Они разобрали признаки атак с использованием ИИ-агентов, представили меры противодействия и на реальных примерах показали, как применять эти меры на практике.

28 октября

Во второй день форума инженеры Security Vision Данил Серегин и Сергей Ильин выступили с докладом об экономике автоматизации SOC. На примере реального кейса они показали, как оценить эффект автоматизации для бизнеса и как подготовить данные и платформу к применению ИИ, чтобы измерить его влияние на среднее время реагирования на инциденты.

Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, модерировал круглый стол «ИИ съедает джунов. Откуда возьмутся сеньоры?». От компании в дискуссии также выступил Сергей Зеленин, руководитель учебного центра Security Vision. Участники обсудили, как начинающим специалистам набирать практический опыт, когда часть задач, на которых они раньше учились, переходит к ИИ.

Владимир Тихомиров, аналитик направления VM Security Vision, представил доклад «Приоритизация уязвимостей на основе топологических характеристик инфраструктуры». Он объяснил, как расположение уязвимого актива в инфраструктуре влияет на критичность уязвимости и как сочетать графы атак с привычными инструментами приоритизации. Такой подход помогает команде определить, какие уязвимости устранять в первую очередь.

Николай Гончаров также выступил спикером сессии «ИИ с правом на действие: что меняется для ИБ?». Он принял участие в обсуждении того, какие права можно делегировать ИИ-агентам, по каким критериям допускать модели к корпоративным задачам и как восстанавливать ход событий при расследовании инцидента с участием агента.

Security Vision в эфире «Москвы 24»

В прямом эфире «Москвы 24» Марина Громова, руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision, рассказала о решениях, которые компания представила на форуме, и об опросе на интерактивном стенде. Гостям предложили ответить, какие процессы информационной безопасности они готовы доверить искусственному интеллекту. Выпуск здесь .

Security Vision запустила опрос на SOC Forum и подвела первые итоги по ответам очных и онлайн-участников. Чтобы расширить выборку, компания продолжает голосование на странице AI-Powered SOC и приглашает всех желающих принять участие.

Благодарим организаторов SOC Forum, участников дискуссий и всех, кто посетил стенд Security Vision.

Больше фото с мероприятия в пресс-центре .

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