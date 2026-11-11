Совместимость Aladdin LiveOffice и Termit поможет организовать безопасный удаленный доступ к рабочей среде

Компании «Аладдин» и Orion soft подтвердили совместимость специализированного средства для безопасной дистанционной работы Aladdin LiveOffice c платформой виртуализации рабочих столов и приложений Termit. Корректность работы решений подтверждена сертификатом, выданным по результатам совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Сочетание Aladdin LiveOffice и Termit дает организациям возможности для организации безопасной работы вне офиса и защиты сотрудников в командировках. Решение обеспечивает доверенный защищенный доступ и к виртуальным машинам, и к отдельным приложениям. При этом совместное использование продуктов помогает выполнить требования Приказа №117 ФСТЭК России.

В ходе совместного тестирования была выполнена установка десктоп-клиента, проверены проброс буфера обмена, проброс звука аудио, микрофона, локальных дисков, принтера, протестирован запуск в режиме рабочего стола и в режиме опубликованного приложения.

«Испытания подтвердили корректную работу Aladdin LiveOffice с платформой Termit во всех важных пользовательских сценариях, включая проброс устройств, звука и запуск приложений. Полученный сертификат позволяет заказчикам быть уверенными в эффективности решения в информационных системах, где требуется соответствие Приказу №117 ФСТЭК России. Сотрудник подключается из доверенной среды, и при этом корпоративные данные остаются в периметре, контролируемом ИТ- и ИБ-службами», — отметил Алексей Кролевецкий, архитектор продуктов «Аладдин».

Aladdin LiveOffice построен на технологии LiveUSB: сотрудник загружает с этого носителя доверенную операционную систему, устанавливает защищенное VPN-соединение и работает в терминальном режиме. Данные при этом не сохраняются на локальном диске, а сам пользователь лишен возможности скопировать служебную информацию, распечатать ее на локальном принтере, скомпрометировать свои учетные данные или загрузить в информационную систему организации троян или вирус.

«Совместное использование решений обеспечит безопасный доступ к рабочей среде с расширенными возможностями контроля доступа. Например, в последнем релизе Termit появилась функциональность контекстного доступа к рабочей среде: система распознает, подключается ли пользователь из доверенной сети, и в зависимости от этого предоставляет доступ к согласованному списку приложений», — сказал Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

Termit – российская платформа виртуализации рабочих столов (VDI) и приложений, которая помогает организовать удаленный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам и повысить безопасность при работе с данными. Решение разработано с учетом требований импортозамещения и ориентировано на обеспечение безопасности и удобства работы в государственных учреждениях и крупных предприятиях.