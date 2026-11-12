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BPMSoft подтвердила соответствие новой версии платформы требованиям ФСТЭК России

Компания «БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft) подтвердила соответствие платформы BPMSoft версии 1.9.1 требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) по четвертому уровню доверия – максимальному для ИТ-систем, не обрабатывающих данные, относящиеся к государственной тайне. Номер сертификата – 4790, подтвержден 27 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Четвертый уровень доверия ФСТЭК позволяет использовать BPMSoft при реализации широкого спектра информационных систем: ГИС, ИСПДн и АСУ ТП первого класса защищенности, а также на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о системах, к которым предъявляются повышенные требования в области информационной безопасности, в том числе при обработке персональных данных и других сведений ограниченного доступа. Использование сертифицированного решения также упрощает выполнение требований российского законодательства и нормативных документов в области ИБ для госструктур и компаний с госучастием.

В рамках проверки релиз BPMSoft 1.9.1 прошел статический и динамический анализ кода, фаззинг-тестирование и контроль неизменности исполняемых файлов. Испытания также подтвердили корректность работы механизмов авторизации и аутентификации, ролевой модели доступа и журналирования событий.

Алексей Гришин, заместитель генерального директора – технический директор BPMSoft: «Для корпоративных заказчиков сертификат ФСТЭК – это независимое подтверждение того, что механизмы защиты платформы BPMSoft соответствуют установленным регуляторным требованиям и сохраняют свою надежность при развитии продукта».

BPMSoft впервые получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия в марте 2024 г. и была включена в реестр сертифицированных средств защиты информации под № 4790. Существенные обновления продукта проходят инспекционный контроль, который подтверждает, что внесенные изменения не повлияли на работу функций безопасности. Новая версия BPMSoft успешно прошла такой контроль.

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Для поддержания сертифицированного статуса BPMSoft регулярно обновляет используемые библиотеки, проводит независимые тесты на проникновение и контролирует устранение потенциальных уязвимостей еще на этапе разработки. Компания также ведет мониторинг новых рисков и взаимодействует с ФСТЭК России в рамках сопровождения продукта.

«Для нас принципиально важно, чтобы безопасность обеспечивалась не отдельными мерами перед сертификацией, а самим процессом разработки: от контроля используемых компонентов и устранения потенциальных угроз до регулярных пентестов», – добавил Алексей Гришин.

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