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NGR Softlab расширила возможности xFP для проверки и безопасной обработки файлов

NGR Softlab представила новую версию системы управления безопасностью файлов xFP 2.2. Ключевыми изменениями стали возможность автоматически направлять очищенные от потенциальных угроз файлы на дальнейшую обработку, расширенные возможности YARA-анализатора и полностью обновленный интерфейс. Новые функции помогают компаниям автоматизировать проверку и обработку файлов, повысить эффективность выявления угроз и упростить управление процессами информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Одно из главных нововведений — отдельный вердикт «Очищен» для файлов, обработанных с помощью технологии CDR (Content Disarm and Reconstruction). Теперь система может автоматически направлять очищенные документы в заданную папку получателя или передавать их на дальнейшую проверку в другие средства защиты. В последовательных цепочках исходный файл заменяется очищенной версией. Это позволяет компаниям не ограничиваться блокировкой потенциально опасных документов, а безопаснее возвращать их в рабочие процессы, сохраняя доступ сотрудников к необходимой информации.

Расширены возможности YARA-анализатора для более глубокого исследования содержимого файлов. Обновленный анализатор позволяет извлекать текст из PDF-документов и применять YARA-правила к вложенным объектам, в том числе внутри файлов DOCX и XLSX. Результаты анализа приводятся к единой модели вердиктов системы и могут автоматически использоваться в дальнейших сценариях обработки файлов. Таким образом ИБ-команды могут выявлять больше потенциальных угроз, гибко применять собственные правила анализа и сокращать объем ручных операций.

Еще одно важное изменение — полностью переработанный пользовательский интерфейс. Он создан на основе единой библиотеки компонентов продуктов NGR Softlab. Работа с настройками, проверками и результатами анализа стала удобной, в том числе для специалистов, уже знакомых с другими решениями компании. Обновление упрощает повседневное администрирование и управление сложными сценариями проверки файлов.

«При развитии xFP мы уделяем внимание не только эффективности обнаружения угроз, но и тому, как процессы защиты влияют на работу бизнеса. В версии 2.2 мы сосредоточились на расширении возможностей проверки и обработки файлов, а также на упрощении работы ИБ-специалистов. Кроме того, мы добавили новые инструменты для управления проверками и расширили возможности интеграции с другими средствами защиты. Это дает компаниям гибкость в организации процессов защиты файлов и упрощает процесс встраивания xFP в существующую ИБ-инфраструктуру», – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

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