Поставщик облачных услуг Oxygen стал партнером «СерчИнформ» по ИБ-аутсорсингу

Российский поставщик облачных услуг Oxygen стал партнером разработчика средств информационной безопасности «СерчИнформ» и запустил сервис ИБ-аутсорсинга. Услуга рассчитана на компании, которые работают с большими объемами персональных данных и конфиденциальной информацией. Заказчик получает защиту от внутренних угроз по подписке: защитные системы разворачивают в облаке Oxygen, а события разбирают ИБ-аналитики поставщика. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

К защите от внутренних угроз компания пришла через запросы клиентов. Oxygen работает с 2011 г: начинал как оператор дата-центров, сегодня это облачный интегратор, в портфеле которого более 40 решений для бизнеса. Уже несколько лет компания внедряет ИБ-сервисы, в первую очередь для безопасности внешнего периметра: защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), атак на веб-приложения, мониторинг инфраструктуры.

Однако сложность атак растет, и сейчас клиенты все чаще спрашивают о контроле изнутри: как предотвратить утечки через сотрудников, наличие избыточных доступов подрядчиков, сговоры с поставщиками. Строить такое направление с нуля на собственных инструментах долго и дорого, поэтому компания выбрала готовую модель ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ».

При выборе вендора Oxygen опирался на несколько критериев. ПО «СерчИнформ» входит в реестр Минцифры и имеет сертификаты ФСТЭК: для заказчиков компании из госсектора и финансов это обязательное условие. Линейка позволяет закрыть задачу комплексно: в услугу входят система защиты от утечек (DLP), система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP), система профилирования сотрудников и контроль времени и эффективности работы за компьютером. Вместе с продуктами партнер получает готовую методологию: обучение и сертификацию аналитиков, шаблоны политик, поддержку вендора. Решения можно развернуть в облаке Oxygen, в том числе в сегменте для обработки персональных данных по 152-ФЗ.

С продуктом команда Oxygen знакома лично: политики, правила анализа и форматы отчетов сначала проверили на собственной инфраструктуре и только потом перешли к клиентским внедрениям. Обучение и сертификацию «СерчИнформ» прошли три ИБ-аналитика и два менеджера по продажам. Аналитики – действующие сотрудники службы ИБ Oxygen с опытом расследования инцидентов.

«Долгое время наш ИБ-портфель был нацелен на внешние угрозы. Но как только клиент переносит в облако системы с персональными данными, возникает следующий вопрос: как контролировать тех, у кого есть к ним доступ? Ответ «купите DLP» здесь не работает: без аналитика система будет просто собирать события, но самостоятельно их не интерпретирует. Поэтому мы пошли по модели аутсорсинга. Разворачиваем решение в нашем облаке и в случае инцидентов подключаем собственных сертифицированных специалистов. «СерчИнформ» мы выбрали осознанно: несколько лет используем эту систему для защиты собственной информации и режима коммерческой тайны, поэтому знаем продукт изнутри, со всеми нюансами настройки. Для заказчика это означает, что он получит именно то решение, которое нужно, с внутренней экспертизой интегратора», – сказал Кирилл Орлов, директор по информационной безопасности Oxygen.

«Защищенная инфраструктура закрывает только часть риска: данные уходят через тех, у кого к ним есть легальный доступ. По нашим данным, в 2025 г. внутренние инциденты в российских компаниях чаще всего были связаны с попытками слива персональных данных – с ними сталкивались 51% организаций. Поставщик облачных услуг уже отвечает за инфраструктуру заказчика, поэтому ему логично закрыть и этот риск. Мы со своей стороны обучаем специалистов партнера, участвуем во внедрении и подключаемся к сложным расследованиям», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ».

Oxygen уже оказывает услугу на коммерческой основе в ключевых городах России, а также в Казахстане и Узбекистане. Заказчику не нужно покупать серверы и лицензии, а сервис помогает закрыть часть требований 152-ФЗ по защите персональных данных. Интерес проявляют ритейл, финтех, промышленные и медицинские компании, ИТ-разработчики.

Аналитики Oxygen уже получили первые результаты. С помощью аудита файловых хранилищ они выявили у заказчика из промышленной сферы девять папок с персональными данными и договорами, открытых для всех сотрудников. После разбора круг людей с доступом к документам сократили в 2,5 раза. А в финтех-компании сотрудник отдела продаж выгружал клиентскую базу и отправлял ее на личную почту: он готовился перейти к конкуренту. Утечку остановили, сотрудника уволили, доступы пересмотрели. Таким образом, решения «СерчИнформ» в связке с Oxygen эффективно показали себя в реальных рабочих процессах.