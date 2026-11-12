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«Руцентр» запустит систему раннего обнаружения киберугроз на уровне DNS

По данным исследования «Руцентра» за 2026 г., 53,4% компаний сталкивались с доменными инцидентами, при этом только у 31,5% есть формализованные правила управления доменами. Отсутствие подобных правил становится особенно опасным в условиях, когда злоумышленники все активнее используют ИИ для поиска уязвимостей и автоматизации атак на DNS-инфраструктуру. На фоне сохраняющихся рисков компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» готовит к запуску DNS Guard — систему раннего обнаружения угроз на уровне DNS-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Новое решение объединит анализ DNS-трафика, контроль изменений доменных записей и проверку конфигураций доменных зон. DNS Guard будет выявлять подозрительные изменения записей, отвечающих за работу сайтов и корпоративной почты, обнаруживать забытые поддомены, которые могут захватить злоумышленники, а также фиксировать аномальные DNS-запросы и признаки подготовки атак.

Ключевое отличие DNS Guard — использование возможностей собственной DNS-инфраструктуры «Руцентра». Это позволит анализировать не только состояние отдельных доменов, но и повторяющиеся аномалии в запросах к множеству обслуживаемых DNS-зон. Система дополнит традиционные средства защиты, включая WAF и анти-DDoS, мониторингом угроз на уровне DNS, в том числе до их проявления в работе веб-приложений.

«Управление DNS требует совместной работы инфраструктурных команд и служб информационной безопасности. При этом постоянный мониторинг изменений — сквозная задача, которая не всегда полностью покрывается привычным разделением функций между ИТ и ИБ. Мы планируем обеспечить постоянный контроль этого уровня инфраструктуры и дать компаниям возможность выявлять угрозы до того, как они приведут к серьезным последствиям», — сказал Антон Ивахненко, заместитель генерального директора по технологиям «Руцентра».

DNS Guard будет ориентирован прежде всего на крупный и средний бизнес с обширными доменными портфелями и высокими требованиями к безопасности онлайн-сервисов. Система предусматривает уведомления о критических событиях, мониторинг подозрительной активности и аудит DNS-конфигураций. Для подключения к корпоративным инструментам информационной безопасности планируется поддержка API.

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