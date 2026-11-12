StormWall: во время ноябрьских распродаж 34% DDoS-атак на ритейлеров произошли с участием ботов, маскирующихся под ИИ-трафик

В начале ноября 2026 г. в России было запущено несколько крупных распродаж, организованных отечественными ритейлерами. Это привлекло внимание злоумышленников, которые начали активно атаковать онлайн-ресурсы компаний из сферы ритейла. Аналитики StormWall проанализировали DDoS-атаки, запущенные на интернет-магазины и розничные сети и выявили ключевые особенности инцидентов. Об этом CNews сообщил представитель StormWall.

По данным StormWall, с 1 по 11 ноября 2026 г. количество DDoS-атак на ритейлеров выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4 раза по сравнению с периодом с 1 по 11 октября 2026 г. Во время Всемирного дня шопинга 11 ноября 2026 г. DDoS-атаки на сферу электронной коммерции достигли своего пика, их количество увеличилось в 3,5 раза по сравнению с 11 ноября 2025 г. и в 5 раз по сравнению с 11 октября 2026 г.

Большинство DDoS-атак на ритейлеров были организованы с целью шантажа и вымогательства. Во время осенних распродаж потребительский интерес резко возрастает и у компаний из сферы торговли есть отличная возможность значительно повысить свою прибыль в этот период. Для ритейлеров важно, чтобы их онлайн-ресурсы во время распродаж работали бесперебойно. Любые простои могут привести к оттоку клиентов и серьезным финансовым потерям. Хакеры пытаются нарушить работу онлайн-ресурсов компаний, используя DDoS-атаки, чтобы в дальнейшем получить выкуп за прекращение атаки. Подобные ситуации возникают во время распродаж регулярно.

Аналитики StormWall обнаружили важную особенность DDoS-атак на сектор электронной коммерции в ноябре этого года, которая делает инциденты еще более опасными для компаний. Эксперты выявили, что 34% DDoS-атак на ритейлеров произошли с участием ботов, маскирующихся под ИИ-трафик. Такая ситуация стала возможной из-за того, что ритейлеры активно используют ИИ-ботов в своей деятельности, чтобы попадать в ответы ChatGPT, DeepSeek, Gemini и других нейросетей. Использование искусственного интеллекта делает атаки более изощренными и трудными для обнаружения.

Кроме того, хакеры использовали другие эффективные инструменты для запуска атак на ритейл во время распродаж. Злоумышленники применяли многовекторные DDoS-атаки, «ковровые бомбардировки» и зондирующие атаки для разведки. Средняя мощность атак составила 230 Гбит/с, а максимальная мощность достигала 1,2 тыс. Гбит/с, что выше показателей прошлого года.

Крупные ритейлеры успешно отразили DDoS-атаки всех типов, с которыми им пришлось столкнуться, используя профессиональные решения по защите от DDoS-атак. Мелким интернет-магазинами, не имеющим эффективной защиты, пришлось довольно трудно и онлайн-ресурсы некоторых компаний были недоступны в течение нескольких часов. Особенно сильно повлияли атаки с использованием ботов, маскирующихся под ИИ-трафик, поскольку компании не были готовы к подобным инцидентам и не знали, как правильно действовать.

Ряд ритейлеров планирует продолжить проведение распродаж после Всемирного дня шопинга 11 ноября, и эксперты StormWall внимательно следят за развитием ситуации. По мнению специалистов компании, основной удар по сфере электронной коммерции злоумышленники нанесут во время Черной пятницы, которая будет проходить в России с 27 по 29 ноября 2026 г. Эксперты StormWall рекомендуют компаниям заранее позаботиться о защите своих ресурсов и уже сейчас подключить профессиональные решения, чтобы успешно противостоять атакам во время Черной пятницы.