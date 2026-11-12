Запретный плод: под видом VPN для Discord и чита для Roblox геймерам предлагают установить троян WebRAT

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносного ПО для Windows, который нацелен на российских геймеров. Злоумышленники предлагают установить на компьютере бесплатное приложение Discord Zapret, якобы предназначенное для обхода ограничений интернет-трафика, либо программу Xeno Executor для Roblox. Об этом CNews сообщили представители F6.

На самом деле под видом этого программного обеспечения скрывается троян WebRAT, известный также как Salat Stealer, который позволяет похищать данные пользователя и удаленно управлять его устройством. Главные риски при запуске такого вредоносного приложения – потеря контроля над компьютером и кража чувствительной информации, которая через него проходит.

Категорический запрет

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий распространения вредоносного программного обеспечения (ВПО) для устройств на операционной системе Windows, который нацелен на геймеров.

В октябре 2026 г. злоумышленники создали сайт discordzapretik[.]sbs, на котором рекламируют приложение под видом «бесплатного VPN для Discord» – Discord Zapret. На единственной странице сайта размещены инструкции по установке, в которых пользователей убеждают игнорировать предупреждения антивируса, так как «программа работает с сетевыми фильтрами, поэтому любая антивирусная защита воспринимает ее как подозрительную активность».

По обращению CERT F6 доступ к сайту на территории России был заблокирован.

Если пользователь скачает с сайта установочный файл и проигнорирует предупреждения антивируса, то в результате запуска нескольких исполняемых файлов на его компьютер будет установлено вредоносное ПО. Специалисты департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 определили его как троян WebRAT.

WebRAT (создан на основе Salat Stealer) — многофункциональное вредоносное приложение, объединяющее функционал стилера и трояна удаленного доступа (RAT). Позволяет злоумышленникам похищать пользовательские данные, наблюдать за рабочими столами зараженных устройств и управлять ими. Распространяется по модели Malware-as-a-Service («вредоносное ПО как услуга»).

Также WebRAT распространяют под видом приложения Xeno для Roblox. Ее описывают как неофициальную программу, которая позволяет запускать в игре собственные скрипты. Через такие скрипты игрок может получить то, чего у него нет по правилам: например, «полет», ускорение, бесконечные ресурсы в некоторых режимах, автоматизацию действий.

С точки зрения кибербезопасности такие бесплатные читы – потенциально опасное ПО. Его использование всегда сопровождается риском потери аккаунтов, денег и данных – как личных, так и служебных, особенно если на компьютере есть рабочие аккаунты, корпоративная почта или платежные данные.

Чем опасен WebRAT

Это ВПО способно похищать с устройства множество данных. Например, логины и пароли, cookie-файлы, токены авторизаций, учетные данные и сессии популярных приложений, включая Telegram, Steam и Discord. WebRAT постоянно проверяет содержимое буфера обмена и перехватывает всю скопированную информацию, включая данные криптовалютных кошельков и другие конфиденциальные сведения. Приложение фиксирует все нажатия клавиш и вводимые данные, включая сообщения и любую иную информацию.

Также вредоносное ПО умеет делать скриншоты и передавать изображение рабочего стола пользователя на сервер злоумышленника. Это позволяет оператору видеть все действия пользователя в режиме реального времени. Есть у WebRAT и другие опасные шпионские функции: например, возможность получать доступ к веб-камере и записывать видео с нее, транслировать звук с микрофона пользователя, а также передавать аудио- и видео- на сервер злоумышленника в режиме реального времени.

После запуска такого приложения пользователь рискует предоставить злоумышленнику полный доступ к устройству и контроль над ним, а также потерять доступ к своим учетным записям и чувствительной информации, содержащейся на компьютере.

Красный флаг для геймера

На момент исследования не удалось достоверно установить, как именно атакующие распространяли ссылки на сайт-приманку. Возможно, что злоумышленники действовали, как и в схеме с другим приложением для кражи данных, инфостилером WeedHack, который маскировали под видом модов и читов для Minecraft – аналитики F6 Digital Risk Protection сообщили об этом в апреле 2026 г. Тогда ссылки распространяли через короткие видео в TikTok.

Маскировка вредоносного ПО под средство обхода блокировок – также известный прием киберпреступников. В октябре 2026 г. специалисты F6 обнаружили схему, когда Android-троян ZloyRAT распространяли под видом вымышленного приложения GosuVPN – его называли «бесплатным государственным VPN-сервисом», который якобы обеспечивает «безопасный доступ к свободному интернету». А еще раньше, начиная с мая 2026 г., злоумышленники маскировали под «бесплатные VPN-сервисы» вредоносное Android-приложение RedWing Stealer, предназначенное для атак на клиентов ведущих банков России, Узбекистана и Казахстана.

«Киберпреступники атакуют геймеров по нескольким причинам. Игровой аккаунт – это реальные деньги: скины и внутриигровую валюту легко превратить в наличные. Похитив сохраненные пароли, файлы cookie активных сессий и ключи от криптокошельков, злоумышленники могут вывести средства, часто даже не привлекая внимания пользователя. Причем установить вредоносное ПО на устройство геймера порой проще, чем может показаться: игроки сами скачивают читы и сторонние лаунчеры, запуская сомнительные программы на своих компьютерах в обход защиты», – сказал Алексей Литвинов, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 для геймеров

Устанавливайте ПО только с проверенных ресурсов или сайтов разработчиков.

Не запускайте исполняемые файлы, полученные с неизвестных сайтов, даже если они сопровождаются подробными инструкциями и выглядят легитимно.

Проверяйте загруженные файлы с помощью антивирусных программ или сервисов анализа.

Используйте многофакторную аутентификацию для защиты учетных записей.

Не игнорируйте предупреждения средств антивирусной защиты при установке неизвестного ПО.

Если вредоносная программа уже была запущена в момент установки неизвестного ПО, отключите устройство от сети, проведите полную антивирусную проверку и проверьте систему на присутствие вредоносного ПО.

Завершение активных сеансов и смена паролей для важных учетных записей должна производиться на «чистых устройствах».