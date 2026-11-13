«СберМобайл» персонализировал защиту от нежелательных звонков

Абоненты «СберМобайла» теперь могут самостоятельно настраивать защиту от спама: блокировать выбранные номера и разрешать входящие с тех, которые попали в общий спам-лист. Новая функция позволяет персонализировать фильтрацию нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Например, телефоны курьеров или представителей сервисов иногда оказываются в спам-базе после жалоб других абонентов. Если клиент ждет такой вызов, и до него уже не смогли дозвониться, можно внести номер из последних входящих в персональный белый список — и система пропустит его.

Нежелательный контакт, наоборот, можно одним свайпом отправить в черный список и сразу отметить его как спам или сообщить о возможном мошенничестве. Настройки сохраняются на стороне «СберМобайла» даже после смены устройства: не придется заново блокировать номера на новом смартфоне, как при фильтрации через стандартные настройки телефона.

Сергей Субботин, заместитель генерального директора «СберМобайла» по развитию массового рынка: «Настоящая забота проявляется в гибкости и внимании к деталям. Мы стремимся сделать так, чтобы защита от нежелательных звонков работала незаметно, но точно под запросы каждого абонента. Персональные фильтры возвращают полный контроль над входящими вызовами и избавляют от ситуаций, когда важный звонок теряется из-за общих спам-баз».

Управлять списками можно из раздела «История звонков» в личном кабинете. В этом же разделе пользователь видит все номера, которые заблокировал ранее, и при необходимости может в любой момент снять ограничения.

Функция бесплатна для всех абонентов «СберМобайла» и доступна в мобильном приложении и веб-версии личного кабинета.