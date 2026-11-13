UDV Group расширила возможности UDV ITM для мониторинга крупных распределенных инфраструктур

Ключевая задача UDV ITM — обеспечивать непрерывную сквозную видимость всей инфраструктуры предприятия, собирать полные данные о ресурсах оборудования и проактивно предупреждать сбои, защищая бизнес от дорогостоящих простоев. Решение спроектировано под масштабы крупных промышленных холдингов и объектов КИИ. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

По мере роста ИТ-инфраструктуры предприятиям становится сложнее не только собирать данные о состоянии оборудования и сервисов, но и оперативно обрабатывать инциденты, координировать работу специалистов и поддерживать единое представление о состоянии территориально распределенных объектов.

Обновление UDV ITM направлено на кратный рост производительности в сверхкрупных инсталляциях, сквозную автоматизацию процессов обработки проблем, а также на обеспечение полной совместимости с суверенным технологическим стеком — коммерческой российской СУБД Tantor Certified и ОС Astra Linux 1.8.

Ключевые функциональные улучшения UDV ITM

Enterprise-масштабируемость модуля ITM-VM: архитектура ядра успешно прошла стресс-тесты на одновременный контроль 25 подключенных серверов, 12,5 тыс. активных узлов сети и аналитику базы данных, содержащей свыше 1 млн активных и исторических проблем. Скорость загрузки страниц и работы фильтров полностью изолирована от масштаба инсталляций, обеспечивая мгновенный отклик дашбордов.

Управление инцидентами в едином интерфейсе: одним из ключевых направлений обновления стало развитие инструментов совместной работы ИТ-специалистов. В ITM-VM расширена функциональность карточки проблемы: в центральном интерфейсе отображаются история изменения статусов, подтверждения, комментарии инженеров и информация об ответственных лицах. Действия, выполняемые на подключенных серверах мониторинга ITM-M и Zabbix, синхронизируются с центральным модулем.

Интеграция с корпоративными ИТ- и ИБ-системами: UDV ITM поддерживает отправку уведомлений в корпоративный мессенджер «Макс», а также в Telegram и Mattermost. Дополнительно реализован механизм Webhook, позволяющий передавать сведения о событиях мониторинга в Service Desk, ITSM- и SIEM-системы.

Контроль оборудования и систем видеонаблюдения: в состав обновления вошли инструменты мониторинга систем технологического и охранного видеонаблюдения. Система позволяет контролировать доступность IP-камер, состояние видеосерверов, работу сервисов записи, заполнение хранилищ и отдельные параметры видеоархивов. Сбор данных осуществляется через специализированные шаблоны мониторинга и стандартные протоколы, включая SNMP, ICMP и HTTP/API. Для подключения оборудования разработано 12 новых шаблонов мониторинга.

Развитие технологической совместимости и безопасности: в новом релизе реализована возможность подключения серверов мониторинга ITM-M и Zabbix по DNS-именам наряду с IP-адресами. Такой подход упрощает администрирование распределенных инфраструктур при изменении сетевой адресации. Также доработаны механизмы синхронизации данных, формирования Excel-отчетов и доставки почтовых уведомлений. Обеспечена совместная работа обновленного центрального модуля с рядом ранее выпущенных версий серверов мониторинга, что важно при поэтапном обновлении инфраструктуры.

Подтверждена совместимость с СУБД Tantor Certified (версии 17.6.0): благодаря поддержке технологии TimescaleDB, система гарантирует стабильность интерфейсов и защиту от избыточного роста базы данных при обработке миллионов исторических метрик. Результаты испытаний закреплены двусторонним сертификатом совместимости.

Платформа адаптируется под самые строгие требования государственных регуляторов: в рамках долгосрочной стратегии соответствия требованиям КИИ, проведен плановый аудит кода и усилены механизмы защиты UDV ITM. В настоящее время продукт находится на финальном этапе планового переоформления сертификата ФСТЭК России по шестому уровню доверия. Параллельно ведется подготовка к сертификации по четвертому уровню доверия. Это гарантирует клиентам легитимность использования сертифицированных алгоритмов на объектах КИИ и в ГИС самого высокого класса защищенности.

Обновление UDV ITM продолжает развитие платформы как единой среды мониторинга ИТ- и технологической инфраструктуры, в которой сведения о состоянии объектов, обработке инцидентов и работе специалистов доступны в централизованном интерфейсе.

«Выход обновленной версии UDV ITM — это важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки для индустриального сектора, где требования к непрерывности процессов и отказоустойчивости ПО традиционно максимальны. Обеспечив бесшовную работу на суверенном стеке Astra Linux и Tantor Certified, мы дали крупному бизнесу и объектам КИИ надежный фундамент для сквозного контроля инфраструктуры. Мы не просто фиксируем проблемы — новая версия UDV ITM позволяет автоматизировать реакцию на них, минимизируя время простоя и снижая нагрузку на ИТ-персонал», — отметил Артур Яруллин, руководитель разработки UDV ITM.