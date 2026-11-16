Флешка с сюрпризом: побежденный червь Retadup вновь заражает устройства пользователей в России спустя семь лет

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали возвращение компьютерного червя Retadup — зловреда, который считался полностью обезвреженным в 2019 г. Сегодня он вновь активен и доставляет на зараженные устройства современное вредоносное ПО. За девять месяцев 2026 г. защитные решения компании отразили около 15 тыс. попыток атак Retadup, в том числе в России, Перу, Анголе и Боливии. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Семь лет в спячке. В 2017 г. Retadup массово распространялся через USB-накопители: копировал себя на подключенные флешки в виде скрытых файлов и ярлыков, а при запуске на новом компьютере включал его в ботнет. В 2019 г. правоохранительные органы Франции установили контроль над серверами управления и отправили ботам команду на самоуничтожение. За короткое время было вылечено более 850 тыс. устройств. Однако червь мог сохраниться на флешках и на компьютерах без доступа в интернет.

Пробуждение. В 2024 г. неизвестные злоумышленники заново зарегистрировали доменные имена бывших серверов управления Retadup и запустили на них новую инфраструктуру. Теперь, когда пользователь вставляет старую зараженную флешку, червь «стучится» на знакомый адрес — и получает в ответ команду загрузить CoffeeLoader. Этот зловред использует функции видеокарты для расшифровки своего кода, что помогает ему обходить обнаружение в виртуальных средах (песочницах). После запуска он закрепляется в системе: прописывается в автозагрузку и блокирует возможность удалить себя через стандартные инструменты. Затем CoffeeLoader связывается с сервером управления, получает зашифрованные команды и загружает дополнительные вредоносные программы — например, стилеры или шифровальщики.

«Этот случай — наглядное напоминание о том, что в цифровом мире у угроз нет срока давности. Червь, побежденный семь лет назад, сегодня становится входным билетом для гораздо более современных атак. Старая флешка, забытая на полке, может оказаться не менее опасной, чем свежее фишинговое письмо. Поэтому важно проверять любые носители перед использованием и не пренебрегать базовыми правилами цифровой гигиены», — сказал Олег Купреев, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Чтобы защититься от заражения через USB-носители, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

обновить операционную систему, защитное ПО и антивирусные базы на всех устройствах;

использовать надежное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами;

отключить автозапуск со съемных носителей;

проверить флешку до открытия файлов — сперва запустить полное сканирование накопителя и только потом просматривать его содержимое;

включить отображение расширений и не запускать ярлыки (.lnk), программы и скрипты со старых носителей без уверенности в их назначении;

хранить резервные копии важных данных отдельно — хотя бы одна копия должна быть недоступна для изменения с рабочего компьютера.