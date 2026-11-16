Ozon: 70% россиян считают, что ИИ усложнил распознавание действий мошенников

Ozon провел исследование среди россиян и выяснил, что развитие искусственного интеллекта усложнило распознавание новых схем мошенников. По данным исследования, 70% россиян считают, что из-за развития ИИ распознавать мошенничество стало сложнее. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Искусственный интеллект становится частью повседневной жизни: его все чаще используют для работы, учебы, творчества и хобби. Однако новые инструменты осваивают и мошенники: с помощью ИИ они имитируют голоса знакомых, создают поддельные видео и сообщения от имени работодателей или родственников.

Только с начала 2026 г. об инцидентах с фальшивыми видео или дипфейками сообщили 18% респондентов. Поддельную рекламу с изображением или голосом известных людей отметили 14%, а звонки с имитацией голоса знакомого человека – 11%. Злоумышленники используют технологии ИИ, чтобы сделать обман более убедительным и реалистичным: человек может принять подделку за настоящее обращение от знакомого или организации.

В свою очередь 7% опрошенных считают, что использование мошенниками ИИ, наоборот, облегчает выявление обмана – по их мнению, алгоритмы не всегда уточняют детали, часто сбоят и допускают нелепые ошибки. При этом 39% скорее уверены, что смогут самостоятельно выявить такую угрозу, а еще треть сомневается в своих силах. При этом полностью уверены, что смогут распознать атаку с использованием ИИ – например, поддельного голоса или дипфейка, – лишь 9% пользователей.

Несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта и в мошеннические сценарии, наиболее распространенными схемами злоумышленников с начала 2026 г. остались звонки и СМС – их отметили 40% респондентов. С вредоносными приложениями сталкивались 18% опрошенных, а каждый пятый сообщил о фальшивых аккаунтах и сообщениях от имени знакомых или организаций.

«Схемы злоумышленников меняются вместе с технологиями и привычками пользователей. Все чаще мошенники используют ИИ для создания таргетированных атак, подстраиваясь под собеседника. Поэтому важно перепроверять сообщения, перезванивать близким по знакомым номерам и следить за информацией о новых схемах обмана. По данным нашего опроса, россияне узнают о таких угрозах из СМИ, соцсетей и информационных сайтов, а также от близких, коллег и цифровых сервисов. В Ozon мы анализируем новые мошеннические схемы, совместно с партнерами блокируем опасные ресурсы, отслеживаем инциденты на платформе и помогаем пользователям распознавать обман» – сказала Анна Павлова, руководитель отдела compliance и безопасности данных в Ozon.