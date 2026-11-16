В сезон распродаж 2026 г. число атак на онлайн-ритейл может вырасти на 30%

Злоумышленники создают фишинговые страницы интернет-магазинов и объявлений о продаже товаров, а также атакуют веб-приложения ритейлеров. Это может привести к финансовым потерям, утечкам данных и сбоям в работе торговых площадок. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, в 2025 г. и первой половине 2026 г. фишинговые сайты и ресурсы с вредоносным ПО, нацеленные на российский ритейл, чаще всего регистрировались в зонах .ru и .рф. На них приходилось 22% выявленных случаев. Во второй половине 2026 г. мошенники стали отдавать предпочтение другим зонам, поэтому доля адресов в .ru среди выявленных ресурсов снизилась до 5%.

Снижение доли российских доменов может быть связано с усложнением процедуры их регистрации. При этом злоумышленники продолжают искать способы получения таких адресов, поскольку сайты в зоне .ru могут вызывать больше доверия у пользователей. В частности, для размещения фишинговых страниц атакующие могут использовать ранее зарегистрированные домены — заброшенные или скомпрометированные. Кроме того, мошенники применяют подобные ресурсы в схемах с полной предоплатой, когда готовность покупателя оплатить заказ определяет успех обмана.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Злоумышленники используют ажиотаж вокруг скидок, чтобы привлекать покупателей на фишинговые сайты. Они предлагают товары по низким ценам под видом распродаж или поставок из-за рубежа. Чтобы объявления выглядели убедительнее, в 2026 г. мошенники стали чаще применять ИИ для создания изображений известных людей. Другой популярный сценарий связан с программами лояльности. Например, поддельные боты для оформления подарочных карт направляют пользователей на фишинговые формы или предлагают скачать вредоносное ПО. Во многих таких схемах злоумышленники требуют полную предоплату. Поэтому рекомендуем проверять, размещено ли предложение на официальном ресурсе магазина».

Распродажи привлекают и атакующих веб-приложения. По прогнозам Bi.Zone WAF, число атак на онлайн-ритейл в период скидок может вырасти на 30%. В исследуемой выборке 84% классифицированных событий составляли попытки обойти контроль доступа — например, получить данные о чужом заказе или обратиться к закрытой функции приложения. Под угрозой личные кабинеты, заказы и бонусные программы. Еще 7% событий связано с поиском открытых репозиториев и резервных копий, 6% — с получением конфигурационных файлов и секретов, 2% — с обходом ограничений доступа к каталогам и файлам. Такие ресурсы могут содержать внутренние адреса, сведения об устройстве приложения и учетные данные для подключения к базам данных.

Чтобы противостоять мошенническим схемам, бизнесу нужно защищать не только периметр, но и логику оформления заказа: проверять права на каждую операцию и объект, отслеживать автоматизированные запросы, ограничивать частоту обращений и раздельно контролировать сетевые DDoS-атаки и нагрузку на приложение. К служебным интерфейсам, конфигурационным файлам и резервным копиям доступ должен быть закрыт. В бонусных программах нужны правила, ограничивающие массовое применение одного промокода.