Агрохолдинг «Космос Групп» провел независимую оценку защищенности внешней ИТ-инфрастуктуры

Российский агропромышленный холдинг «Космос Групп» провел комплексную оценку защищенности периметра при помощи пентеста (pentest) и облачного сервиса мониторинга внешнего ИТ-контура iTProtect Scout. Оценку безопасности помогла осуществить команда iTProtect, специализированного системного интегратора в области информационной безопасности (ИБ). В ходе проекта удалось проверить защищенность 27 доступных из интернета ресурсов компании. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Специалисты iTProtect провели комплексную оценку безопасности информационных систем и сетей «Космос Групп» путем моделирования возможных сценариев атаки. Работы включали предварительный анализ внешнего периметра агрохолдинга при помощи сервиса iTProtect Scout и последующий внешний пентест.

На первом этапе специалисты осуществили анализ открытых источников (OSINT) и сканирование активов агрохолдинга, включая поиск утечек корпоративных данных, выявление уязвимостей и слабых мест конфигураций сервисов и приложений, чтобы устранить их до начала активной фазы взлома.

В рамках пентеста для оценки защищенности методом blackbox («Черный ящик») использовалась профильная модель нарушителя – «Интернет-гость» (внешний неавторизованный пользователь). Такой вариант предполагает, что злоумышленник не обладает никакими правами для доступа к ресурсам в границах исследования. Тестирование включало моделирование возможных атак, автоматическое и ручное выявление уязвимостей, а также оценку конфигураций систем и приложений. Особое внимание было уделено безопасности веб-приложений (поиску раскрытых административных панелей и точек загрузки файлов), а также попыткам установления удаленного VPN-доступа к внутренней инфраструктуре.

По итогам проверки специалисты iTProtect составили детальный отчет об уровне защищенности инфраструктуры «Космос Групп» и дали рекомендации для усиления безопасности систем и ограничения внешнего доступа к критичным сервисам и административным интерфейсам.

«Пентест нужен бизнесу для того, чтобы увидеть свою инфраструктуру глазами злоумышленника и понять истинную стоимость каждой ошибки. В комплексе с iTProtect Scout пентест превращается из разового анализа безопасности в управляемый процесс: пентест дает глубокий срез защищенности, а iTProtect Scout обеспечивает регулярный контроль периметра, исключая появление «слепых зон», – сказал Сергей Кузнецов, руководитель отдела по работе с клиентами iTProtect.

Холдинг« Космос Групп» получил объективную картину готовности отражать возможные целевые и автоматизированные кибератаки, а также отчет с рекомендациями по устранению выявленных угроз, что поможет снизить риски доступа злоумышленников в инфраструктуру компании через внешние ресурсы.

«Внешний контур крупных компаний часто подвергается атакам, поэтому пентест – это важный инструмент для регулярной оценки степени защищенности бизнеса. Для нас важно, что анализ и тестирование внешнего периметра агрохолдинга проводит независимая команда профессионалов. Это позволяет не только снижать риски несанкционированного доступа, но и получать объективную оценку защищенности и дополнительную экспертизу», – сказал Александр Пискарев, заместитель генерального директора по ИТ «Космос Групп».



