Что нового в Efros DefOps 2.16: инструменты для управления политиками безопасности, автоматизации процессов и контроля доступа

Компания «Газинформсервис» представляет новую версию программного комплекса Efros DefOps 2.16. Обновление расширяет возможности управления политиками межсетевого экранирования, упрощает работу с базой правил, повышает гибкость процессов согласования и развивает механизмы централизованной аутентификации пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Одним из ключевых направлений разработки Efros DefOps v 2.16 стало повышение защищенности критически важных настроек и снижение нагрузки на специалистов информационной безопасности. В версии появились новые инструменты, которые помогают сделать управление инфраструктурой более контролируемым, прозрачным и удобным», — сказала менеджер продукта Efros DefOps Мария Кудрявцева.

Модуль Firewall Assurance — защита правил и «умный» поиск для межсетевого экранирования

В версии 2.16 появилась возможность настраивать неизменяемые группы правил межсетевого экранирования. Это особенно актуально для правил в критически важных системах: например, в работе платежной инфраструктуры или обеспечении доступа к серверам, содержащим персональные данные. Также появилась возможность объединения правил по секциям при их добавлении.

Новый функционал позволяет снизить риск ошибок и обеспечить дополнительный уровень контроля над изменениями в сетевой инфраструктуре.

Еще одно важное обновление в модуле — поиск и фильтрация базы правил межсетевого экранирования с помощью языковых запросов. В разделе «База правил МЭ» теперь можно задавать условия поиска в формате «атрибут — оператор — значение». Такой подход выходит за рамки обычной фильтрации: администратор может сформулировать точный запрос и быстрее получить нужную выборку правил. Это особенно полезно при работе с крупными базами, которые могут содержать тысячи записей.

В результате аудит и управление политиками становятся быстрее, а работа с большими массивами правил — удобнее.

Модуль Change Manager — больше гибкости при управлении заявками

В версии 2.16 снято ограничение, позволяющее создавать только один экземпляр для системных типов заявок. Это позволяет параллельно запускать однотипные процессы без необходимости создавать дополнительные типы заявок или дублировать сценарии. Например, администратор может одновременно инициировать несколько заявок на изменение правил межсетевого экрана для разных филиалов.

Единый доменный вход в Efros DefOps

В Efros DefOps 2.16 реализована поддержка технологии единого входа (SSO) на основе сквозной доменной аутентификации по протоколу Kerberos. Это избавляет от необходимости повторного ввода учетных данных и упрощает повседневную работу с комплексом.

При этом централизованное управление доступом осуществляется через Active Directory или другой поддерживаемый каталог LDAP. Если сотрудник увольняется или меняет подразделение, администратору достаточно изменить или заблокировать его права в домене.

Для безопасного хранения криптографических ключей сервисов используются keytab-файлы, что исключает необходимость хранения и применения паролей в открытом виде.

Модуль NAC — удаленное управление состоянием устройства и MFA

В обновлении появилась возможность изменять состояние рабочего места. Если пользователь подключается с устройства, не соответствующего требованиям безопасности, его можно привести к нужному состоянию вручную, через многофункционального агента Efros DefOps. Можно также завершать и запускать процессы, управлять выполнением скриптов — такие функции свойственны продуктам класса EDR, теперь они доступны в нашем NAC.

Второе важное обновление — многофакторная аутентификация (MFA) при доступе по протоколу TACACS (для протокола RADIUS такая возможность была реализована ранее). Для аутентификации можно использовать OTR-ключи или уведомления на мобильное приложение. Это соответствует требованиям ФСТЭК, в частности, приказу 239.

В релизе 2.16 Efros DefOps появились нововведения и для других модулей, а также общесистемные изменения.