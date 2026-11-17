Curator: в преддверии «Черной пятницы» активность вредоносных ботов выросла на 20%

В начале сезона ноябрьских распродаж провайдер решений в области кибербезопасности и доставки контента Curator зафиксировал рост активности вредоносных ботов на 20% по сравнению с предшествующим периодом. При этом, согласно статистике Curator.Antibot за III квартал 2026 г., именно электронная коммерция остается главной целью такой автоматизированной активности: на интернет-магазины пришлось 55,6% всех заблокированных вредоносных бот-запросов против 43,67% кварталом ранее. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Таким образом, доля электронной коммерции в общем объеме вредоносного бот-трафика увеличилась почти на 12%. На втором месте по доле вредоносных бот-запросов оказались медиаресурсы (15,3%), на третьем — онлайн-ставки (8,9%).

В отличие от DDoS-атак, цель которых — нарушить доступность ресурса, вредоносные боты не обязательно стремятся вывести сайт из строя. Они могут автоматически собирать информацию о ценах и остатках товаров, копировать каталоги, подбирать учетные данные пользователей или злоупотреблять функциональностью интернет-магазинов. Сайт при этом может работать в обычном режиме, а вредоносная активность — оставаться незаметной для покупателей.

Атаки ботов способны продолжаться несколько суток. Так, самая долгая бот-атака в III квартале 2026 г. длилась около 6,5 дней и была направлена на организацию из сегмента «Электронная коммерция» — за это время Curator заблокировал порядка 60 млн вредоносных запросов. После этого активность не прекратилась, однако ее острая фаза завершилась и интенсивность уменьшилась.

В целом, в июле-сентябре 2026 г. Curator.Antibot блокировал в среднем около 1,8 млрд запросов ежемесячно. Этот показатель практически не изменился по сравнению со вторым кварталом, однако распределение активности по отраслям заметно сместилось в сторону электронной коммерции.

Структура бот-трафика при этом постепенно усложняется: доля API-ботов держится на уровне 45,6% от общего объема, а доля «умных» ботов, способных распознавать и обходить защитные проверки, хоть и остается небольшой (0,5%), но входит в число растущих типов автоматизации. Это значит, что значительная часть бот-трафика в e-commerce сегодня не ограничивается примитивным скрапингом страниц, а эксплуатирует API интернет-магазинов напрямую — в том числе для автоматизированного оформления заказов и проверки остатков в реальном времени.

«В период крупных распродаж интернет-магазины готовятся прежде всего к наплыву покупателей и пиковым нагрузкам, но высокий трафик создает благоприятные условия и для автоматизированных злоупотреблений. Боты могут собирать информацию о ценах и остатках, промокоды, массово скупать дефицитные товары, подбирать пароли к аккаунтам с сохраненными картами, а посредники могут зарабатывать, перепродавая такие данные или доступ, — сказал генеральный директор Curator Дмитрий Ткачев. — Поэтому при подготовке к распродажам важно учитывать не только устойчивость инфраструктуры к большим нагрузкам и DDoS-атакам, но и характер самого трафика. За высоким трафиком могут скрываться не только реальные покупатели, но и автоматизированные запросы, которые создают дополнительную нагрузку и затрагивают бизнес-процессы интернет-магазина».