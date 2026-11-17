DLBI: хакеры атакуют администраторов

По данным российского сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, в октябре и ноябре значительно выросло число атак, направленных на сотрудников российских ИT-компаний, обладающих повышенными привилегиями доступа к их инфраструктуре. Среди таких специалистов – DevOps-инженеры, системные администраторы и сотрудники служб поддержки. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Первый этап атаки включает размещение вакансий, в том числе с возможностью удаленной работы и релокации. При этом мошенники отбирают отклики соискателей, только рассматривающих смену работы. На втором этапе проводится якобы техническое собеседование, на котором под различными предлогами соискателю предлагается выполнить на своем компьютере вредоносный код – чаще всего стилер, похищающий учетные данные.

На третьем этапе в инфраструктуру компании внедряется вирус-шифровальщик или группа ИИ-агентов, которые мгновенно захватывают управление, а затем выборочно или полностью уничтожают данные. При этом эффективность атаки напрямую зависит от уровня привилегий скомпрометированного аккаунта, и наибольшую опасность представляют инженеры, имеющие доступ ко всей инфраструктуре.

Эксперты DLBI отмечают, что способы загрузки кода на компьютер жертвы становятся все более изощренными. Если раньше взломщики предлагали установить собственную «программу для видеоконференций», то сейчас активно используется загрузка «тестового задания» из репозитория GitHub, предоставление скрипта, содержащего загрузчик вредоносного ПО, и даже развертывание пакета, содержащего зараженные зависимости.

Как рассказал основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, подобные атаки уже не редкость на Западе (подобным образом, в частности, была взломана криптобиржа Binance), но теперь они пришли и в Россию. «Главная уязвимость, эксплуатируемая в этой схеме, – экономика, – сказал Ашот Оганесян. – Компании сокращают ИT-персонал, передавая оставшимся все больше участков работы, что порождает суперкреденшелс. Сами сотрудники опасаются увольнения и ходят по онлайн-собеседованиям, причем с рабочих компьютеров. В итоге их аккаунты компрометируются, и взламывают всю компанию».

Самым эффективным инструментом борьбы с такими атаками в DLBI считают ликвидацию супераккаунтов. «Каждая учетная запись должна управлять доступом к ограниченной группе ресурсов и иметь короткий срок авторизации, даже если это не слишком удобно в рабочем процессе», – сказал Ашот Оганесян.