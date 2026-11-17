«Свободных мест нет»: «Лаборатория Касперского» предупреждает о фишинговых сайтах по продаже билетов в театр

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговые страницы, которые имитируют сайты билетных сервисов и театров из различных городов России. Злоумышленники предлагают пользователям приобрести билеты на спектакли, а для убедительности воспроизводят привычный процесс покупки: от выбора постановки и мест в зале до оформления заказа и оплаты. В результате жертвы рискуют потерять деньги и скомпрометировать личные данные. Подобные сайты могут использоваться в том числе в схемах обмана на сайтах знакомств. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Идеальный грим. На обнаруженных страницах размещены афиши спектаклей, фотографии артистов, информация о предстоящих показах. Некоторые сайты оформлены как официальные ресурсы театров, другие напоминают билетные сервисы. Пользователям предлагают выбрать интересующий спектакль, дату и время посещения, а затем перейти к покупке билетов.

Для большей убедительности злоумышленники воспроизводят детали, характерные для настоящих билетных платформ. Например, на фишинговых страницах представлены схемы зрительных залов с разделением на партер и балкон, обозначены разные ценовые категории, а также якобы уже проданные места. На изученных примерах стоимость билетов составляет несколько тысяч рублей. При выборе места пользователь видит номер ряда, стоимость билета и итоговую сумму заказа.

Театр начинается с поисковика. Попасть на подобные ресурсы пользователи могут, например, через поисковую выдачу или по ссылкам, которые присылают мошенники. Такие сайты могут использоваться в том числе в схемах обмана на сайтах знакомств. Например, злоумышленник знакомится с потенциальной жертвой, предлагает вместе сходить на спектакль, концерт или стендап, а затем отправляет ссылку для покупки билетов. Если пользователь переходит по ней, он оказывается на поддельной странице.

Что на кону? При оформлении заказа посетителю предлагают указать личные данные: имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, а затем оплатить билет банковской картой. В результате злоумышленники могут получить личную и платежную информацию жертвы, а также похитить её деньги. При этом обещанные билеты пользователь не получает.

«Мошенники стремятся сделать фишинговые страницы максимально похожими на настоящие сайты, чтобы у пользователей не возникало сомнений в их подлинности. В случае с театральными билетами для этого используются не только фотографии и афиши спектаклей, но и схемы залов, возможность выбрать места, разные ценовые категории. Все это создает впечатление привычного процесса покупки. При этом ссылка на такой ресурс может прийти не только в рекламном сообщении, но и от человека, с которым пользователь недавно познакомился в интернете. Поэтому важно сохранять бдительность, даже если предложение выглядит вполне естественным, например сходить вместе на спектакль или концерт», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик в «Лаборатории Касперского».

«Стоит учитывать, что внешне подобные мошеннические ресурсы могут напоминать не только официальные сайты театров, но и легитимные сервисы-посредники, в том числе консьерж-сервисы и площадки по перепродаже билетов. Поэтому по одному лишь оформлению страницы бывает сложно определить, насколько безопасно совершать на ней покупку. Поэтому важно проявлять бдительность: бывает, что на официальном сайте даты не совпадают с теми, что указаны, на мошеннических ресурсах или, например, анонсируются гастроли в город, которых на самом деле нет в планах. Не исключено, что в предпраздничный период и в преддверии зимних каникул схем с использованием таких сайтов будет становиться всё больше, поэтому рекомендуем пользователям покупать билеты строго на официальных сайтах и с включенным защитным решением, которое предупредит о попытке перехода на мошеннический ресурс», — сказал Константин Исаков, эксперт Kaspersky GReAT.

Чтобы не стать жертвой мошенников, «Лаборатория Касперского» рекомендует слежующее.

Покупать билеты на официальных сайтах театров или через проверенные билетные сервисы. Если ссылку прислал другой человек, лучше самостоятельно найти сайт организатора и проверить возможность покупки.

Внимательно проверять адрес сайта перед вводом персональных и платёжных данных. Внешний вид страницы и наличие схемы зрительного зала не гарантируют подлинность ресурса.

С осторожностью относиться к предложениям приобрести билеты по ссылкам от малознакомых людей, в том числе при общении на сайтах знакомств.

Использовать надежное защитное решение, которое помогает обнаруживать фишинговые страницы и блокировать попытки перехода на опасные ресурсы.