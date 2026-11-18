«Аэрофлот» и Yadro создадут решения для ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и ИБ на транспорте

«Аэрофлот» и российская технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») договорились совместно развивать и тестировать отечественные решения для ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и информационной безопасности на транспорте. Об этом CNews сообщил представитель «Аэрофлота».

Сотрудничество будет опираться на отраслевую экспертизу «Аэрофлота» и на технологические компетенции Yadro. Этот опыт поможет учитывать практические задачи и потребности авиакомпании при создании новых импортозамещённых ИТ-продуктов и адаптации существующих отечественных решений для транспортного комплекса.

Для подготовки и проведения испытаний партнёры создадут рабочие группы. Специалисты будут совместно прорабатывать функциональные и технические требования к отечественным решениям, которые лягут в основу обновлённой ИТ-инфраструктуры авиаперевозчика.

Новые договорённости продолжают практическую работу партнёров по укреплению технологического суверенитета. Аэрофлот уже внедрил 200 серверов Yadro V240 G3 для модернизации ИТ-инфраструктуры. Они используются, в частности, в кластерах виртуализации и системах резервного копирования данных. Новое оборудование активно задействовано в решении ключевых бизнес-задач авиакомпании, развёртывании и эксплуатации коммерческих систем.

Денис Попов, заместитель генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям и информационной безопасности, сказал: «Соглашение с Yadro — важный шаг в реализации стратегии технологического развития «Аэрофлота». Наша главная цель — обеспечить надёжность и бесперебойность перевозок, а это невозможно без современной и устойчивой ИТ инфраструктуры от российского производителя. Сотрудничество с Yadro даёт нам возможность адаптировать отечественные высокие технологии под реальные задачи. В конечном счёте это даёт новые возможности для создания и поддержки современных стабильных сервисов для пассажиров и развития цифровых услуг».

Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro, отметил: «При выборе ИТ-решений заказчику важно понимать, как инфраструктура сможет меняться вместе с потребностями бизнеса. «Аэрофлот» положительно оценил внедрение серверов Yadro, и мы намерены использовать этот опыт для расширения сотрудничества. Совместные испытания помогут развивать отечественные решения с учётом задач перевозчика и формировать инфраструктуру завтрашнего дня. Для нас это также возможность применять при разработке продуктов лучшие отраслевые практики, подтвердившие эффективность в ходе тестирования и эксплуатации оборудования».

Соглашение будет действовать до 2028 г. с возможностью продления. Партнёры используют опыт реализованного проекта и результаты предстоящих испытаний для поэтапного развития ИТ-систем «Аэрофлота», сохраняя управляемость инфраструктуры по мере её расширения.