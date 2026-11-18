Axel Pro и SafeTech Lab обеспечили совместимость AxelNAC и «Логикор» с корпоративным центром сертификации SafeTech CA

Axel Pro и SafeTech Lab подтвердили технологическую совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с двумя решениями Axel Pro — системой контроля сетевого доступа AxelNAC и платформой для сбора, обработки и хранения данных «Логикор». Заказчики получают единый контур управления сертификатами и событиями ИБ без роста числа точек администрирования. Об этом CNews сообщил представитель Axel Pro.

Выпущенные SafeTech CA сертификаты теперь используются в AxelNAC для аутентификации устройств и пользователей по протоколу EAP-TLS — это критически важно для защиты проводных, беспроводных и VPN-подключений. Администратору больше не нужно вести их в двух системах: полный жизненный цикл остаётся в SafeTech CA, а NAC-система получает готовые учётные данные для проверки доступа. В результате мониторинг, контроль доступа, управление процессами идентификации и сдерживание угроз работают на едином источнике данных, а не на двух параллельных.

Ключевой сценарий интеграции SafeTech CA с «Логикором» — передача событий центра сертификации в центр управления логами для обработки, хранения и последующего анализа. Все операции SafeTech CA попадают в единый контур мониторинга: выпуск, продление и отзыв сертификатов, изменения политик, действия администраторов. Эти данные становятся доступны для корреляции с другими событиями информационной безопасности, а расследование инцидентов опирается на полную историю работы с сертификатами, а не на разрозненные журналы отдельных систем.

SafeTech CA, AxelNAC и «Логикор» включены в реестр отечественного ПО. Совместное использование этих решений позволяет компаниям строить доверенную инфраструктуру, которая не зависит от ушедших зарубежных вендоров и соответствует регуляторным требованиям в России.

«Аутентификация устройств в AxelNAC требует безупречного управления сертификатами, с чем при масштабировании, из нашего опыта, справляются далеко не все CA-вендоры. SafeTech CA обеспечивает полный жизненный цикл сертификатов, что делает его оптимальным решением для NAC-продуктов и гарантирует заказчикам корректную и удобную работу инфраструктуры на любых объёмах», — сказал Денис Гущин, исполнительный директор Axel Pro.

«Технологическая совместимость теперь позволяет администраторам использовать сертификаты SafeTech CA для управления сертификатами в NAC-системе и одновременно направлять события аудита CA в систему анализа логов, снижая количество точек администрирования», — отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.